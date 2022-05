L'actualité est assez chargée pour Ferrari. Le constructeur de Maranello ne prépare pas seulement le Purosangue, le premier SUV de son histoire, car il est également en train de mettre au point une nouvelle version de la Ferrari SF90 Stradale. Un prototype a été filmé il y a quelques jours, et aujourd'hui, une nouvelle voiture d'essai a pointé le bout de son nez portant un camouflage à l'avant pour ne pas révéler les changements esthétiques.

Pour l'heure, il se dit que cette Ferrari portera le nom de SF90 Version Speciale. Souvenez-vous, cette appellation avait précédemment été donnée au prototype qui allait donner naissance à la Ferrari 812 Competizione. On peut donc imaginer que la voiture de série ait un nom différent : Ferrari SF90 Competizione ou même Ferrari SF90 Speciale.

Quel que soit son nom, cette Ferrari sera encore plus puissante et performante que la Ferrari SF90 Stradale. Pour rappel, la supercar est motorisée par un V8 électrifié développant la bagatelle de 1000 ch. Nos sources nous ont indiqué qu'elle pourrait aussi porter un aileron à l'arrière pour augmenter sa force d'appui.

Elle restera hybride comme nous pouvons le voir à travers les triangles jaunes indiquant la présence d'une motorisation électrique sous la carrosserie.

Cette voiture cache bien des surprises. D'après nos informations, elle ne sera pas lancée avant fin 2023. D'ici là, nous aurons le temps d'en reparler avec cette fois, on l'espère, des images plus révélatrices et proches du modèle final. De son côté, Ferrari n'a rien annoncé, comme précisé en début d'article, toute la communication du fabricant de Maranello est dédiée au Purosangue qui aura par ailleurs bel et bien un V12 sous son capot.