Plus large et plus bas, le nouveau Lamborghini Urus Performance ne laisse aucune place à l'augmentation des performances qui, sans être trop timide, est ostensiblement déclarée par un look qui fait de l'aérodynamisme son principal allié, mais pas le seul.

Comme prévu, c'est dans le merveilleux cadre de Pebble Beach que la firme de Sant'Agata Bolognese présente en première mondiale cet Urus directement dérivé d'un autre monstre qui a battu un record dans la course de côte de Pikes Peak !

L'Urus est un "Super SUV" qui a révolutionné Lamborghini, notamment en termes de production, l'usine de Sant'Agata Bolognese ayant été agrandie pour répondre aux demandes des clients. Bien sûr, malgré l'existence du LM002, on a d'abord pensé que la clientèle la plus traditionaliste risquait de ne pas apprécier une Lamborghini au centre de gravité élevé...

Mais avec le recul, on sait désormais que le succès de l'Urus a été immédiat. Et que donc les attentes pour une variante encore plus performante étaient sans doute très élevées.

Pas d'électrification

Le V8 4 litres biturbo reste entièrement thermique et porte sa puissance à 666 ch, tandis que le couple atteint 850 Nm entre 2300 et 4500 tr/min. Si l'on considère ensuite que le traitement amincissant de l'Urus Performante a permis de perdre 47 kg, logiquement le rapport poids/puissance de 3,2 kg par ch est nettement amélioré.

Et puisque l'on est dans les chiffres, sachez qu'il ne faut que 3,3 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h, avec une vitesse de pointe de 306 km/h.

Cette abondance a également permis à l'Urus Performante d'impressionner tout le monde à Pikes Peak, dans le Colorado, en battant le record de sa catégorie à l'arrivée des 4302 mètres en 10'32", soit 17 secondes de moins que le précédent record.

Nouveau look plus agressif

Le Performante est abaissé de 20 mm, élargi de 16 mm et est plus long de 25 mm que la version standard. Un design qui lui donne une présence plus agressive au premier coup d'oeil.

L'utilisation intensive du carbone n'est donc pas dissimulée, mais mise en valeur, notamment sur le capot en fibre de carbone (de série) et les prises d'air fonctionnelles. Des éléments qui tranchent visuellement avec le jaune de lancement. L'utilisation abondante de la fibre précieuse se poursuit sur le toit (carbone en option) et dans le grand aileron arrière qui contribue à l'augmentation de la force d'appui totale, qui a augmenté de 38 %.

À l'intérieur, le Lamborghini Urus Performante propose de nouvelles possibilités de personnalisation grâce au programme Ad Personam.

On notera qu'au niveau du sélecteur de mode de conduite, en plus de Strada, Sport et Corsa, apparaît une nouvelle option appelée Rallye qui réunit tout ce qui existait auparavant en matière de neige, de terre ou de rochers, adaptant en quelques instants les réglages et la conduite de cet incroyable véhicule.

Les premières livraisons du Lamborghini Urus Performante sont attendues pour la fin de 2022 avec un prix de départ de 218 487 euros en Europe, hors taxes et hors options bien sûr !