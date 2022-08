Deux Lamborghini électriques d'ici 2030. Ce sont les plans de Stephan Winkelmann, le patron de Lamborghini qui prévoit l'arrivée d'un crossover 2+2 et très probablement celle d'un héritier 100 % électrique à l'Urus.

Le premier modèle est certainement le plus intéressant car, en plus de marquer l'entrée de la firme de Sant'Agata Bolognese dans le domaine de la voiture électrique, il permettra à la marque d'élargir sa gamme et de se développer sur un nouveau segment. Pour se faire une première idée de ce à quoi ce modèle pourrait ressembler, nos illustrateurs ont imaginé le futur crossover 100 % électrique signé Lamborghini.

Une révolution qui s'appellera Revuelto ?

Selon plusieurs informations recueillies ces derniers mois, le crossover pourrait s'appeler Revuelto et pourrait se baser esthétiquement sur le concept-car Estoque présenté en 2008, soit 20 ans avant la présentation du supposé modèle de série.

Bien que l'on s'attende à ce que l'habitacle ait une configuration 2+2 pour conserver une once de sportivité, le style pourrait être un mélange entre le concept-car évoqué plus haut avec un peu de Lamborghini Urus dans l'esprit. Mitja Borkert, le responsable du design de Lamborghini, a déclaré il y a quelque temps que les prochains modèles de la marque "ressembleraient à des vaisseaux spatiaux".

Ainsi, le Revuelto conserverait globalement le style très moderne et sportif initié depuis quelques années chez Lamborghini, tout en revoyant quelques éléments comme les optiques ou encore la calandre. Des éléments de design que nous pourrions retrouver également sur les prochaines générations d'Huracan et d'Aventador.

Conserver un poids raisonnable

Ce projet est encore à l'état embryonnaire et il est compliqué d'imaginer d'ores et déjà ses performances ou encore son positionnement sur le marché. Reste que, selon les rumeurs, cette nouvelle Lamborghini pourrait viser encore plus haut que l'Urus avec un prix de départ supérieur à 300 000 euros.

En outre, le crossover devrait s'appuyer sur une nouvelle structure en fibre de carbone. Ce n'est pas un hasard si Lamborghini prévoit d'investir une bonne partie de son plan d'électrification de 1,5 milliard d'euros dans la création de nouveaux châssis. Malgré un passage à l'électrique et une prise de masse inhérente à ce type d'énergie, Lamborghini compte conserver un poids "raisonnable" pour ses voitures et compte bien compenser avec l'utilisation de matériaux plus légers.