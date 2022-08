Le 21 août prochain, Lamborghini présentera l'Urus restylé à l'occasion du Concours d'Élégance de Pebble Beach. En attendant de le découvrir sous sa forme définitive, le prototype a établi un record dans la catégorie des SUV de série à Pikes Peak, la célèbre course de côte qui a récemment célébré sa 100ème édition.

Au volant du SUV italien se trouvait Simone Faggioli, champion de course de côte et pilote d'essai Pirelli, qui détenait déjà le record dans la catégorie des propulsions lors de l'édition 2018 de la "Race to the Clouds", dans le Colorado.

Bentley dans le viseur

Simone Faggioli a parcouru les 156 virages répartis sur 20 kilomètres en 10:32.064. Pour rappel, Pikes Peak, en quelques chiffres, c'est un dénivelé positif de 1439 mètres, une pente moyenne de 7 % et une arrivée à une altitude de 4302 mètres. L'Urus bat ainsi le précédent record détenu par le Bentley Bentayga en 2018 et qui avait réalisé un chrono de 10:49.902.

"La décision de nous attaquer à Pikes Peak s'inscrit dans l'esprit 'Expect the Unexpected' de Lamborghini ", commente Rouven Mohr, le directeur technique de la marque, "et démontre les performances exceptionnelles du nouvel Urus, qui sera dévoilé prochainement ".

Pikes Peak est la course de côte la plus célèbre au monde et constitue un défi extrêmement exigeant pour les voitures : le tracé du parcours et l'asphalte accidenté mettent à l'épreuve l'équilibre du châssis, tandis que le changement d'altitude met à rude épreuve le groupe motopropulseur, sans compter que les conditions météorologiques peuvent changer brusquement et peuvent être très différentes entre le départ et l'arrivée.

Quelles modifications lui ont été apportées ?

Afin de se conformer aux règles de sécurité de Pikes Peak, l'Urus, qui est toujours équipé d'un V8 4,0 litres bi-turbo, a été légèrement modifié : le cockpit a été équipé d'un arceau, les sièges ont été remplacés par un baquet de course et des harnais à six points, et un système d'extinction d'incendie a été installé.

En outre, pour la première fois, le pneu semi-slick de Pirelli a été adapté aux caractéristiques d'un SUV, en étroite collaboration avec Lamborghini, afin d'offrir des performances élevées tant sur le sec, avec des températures ambiantes élevées, que sur les surfaces mouillées, avec des températures plus froides. Les pneus mesurent 285/40 R22 et 325/35 R22 et sont une évolution des Pirelli P Zero Trofeo R.