Après quatre ans de bons et loyaux services, et surtout l'explosion des ventes de la firme de Sant'Agata Bolognese, l'Urus s'apprête à recevoir une petite cure de jouvence. Lamborghini vient de l'officialiser via un premier teaser sur Instagram. L'Urus restylé sera présenté le 21 août prochain à l'occasion du Concours d'Élégance de Pebble Beach.

La vidéo montre rapidement un Urus encore largement camouflé et laisse entendre que, pour célébrer son arrivée de la meilleure des manières, Lamborghini prépare un petit record du côté de la célèbre course de côte de Pikes Peak.

Est-ce l'Urus Performante tant attendu ?

Ce tracé exigeant et sinueux de 19,9 km avec 156 virages sera-t-il le premier terrain de jeu de l'Urus Performante ? Il y a des chances, d'autant plus que Lamborghini accompagne sa vidéo d'une légende énigmatique, mais équivoque : "La performance atteint une nouvelle dimension".

C'est précisément l'accent mis sur les performances qui suggère que Lamborghini pourrait présenter la version Performante. Déjà repéré par nos photographes espion ces derniers mois, cet Urus non électrifié devrait être doté d'un V8 4,0 litres bi-turbo de 700 ch et de plusieurs éléments aérodynamiques spécifiques.

Le prototype du Lamborghini Urus Performante surpris en plein test

L'hybride sera également de la partie

Dans le même temps, on ne peut toutefois pas exclure a priori l'arrivée du premier Lamborghini Urus hybride rechargeable. Lui aussi a été vu à plusieurs reprises lors d'essais et est susceptible de devenir le modèle Lamborghini le plus puissant de la gamme.

Le SUV transalpin pourrait recevoir une version modifiée du groupe motopropulseur hybride rechargeable de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Les premières rumeurs font écho d'une puissance d'environ 820 ch. Dans le même temps, l'Urus "classique" tel que nous le connaissons restera au catalogue et conservera son V8 de 650 ch.

L'Urus Performante et l'Urus PHEV seront deux des trois nouveaux modèles Lamborghini attendus en 2022. La troisième modèle sera l'Huracán Sterrato, la version "baroudeuse" de la supercar italienne.