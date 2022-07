Lamborghini entame sa marche en avant concernant l'électrification avec l'arrivée de modèles hybrides rechargeables et 100 % électriques. Le PDG de la marque, Stephan Winkelmann, fait le point sur la stratégie de la firme au Taureau dans une interview accordée à nos confrères de chez Autocar.

Selon lui, la plupart des clients sont désormais "prêts" à passer à l'hybride avant un basculement vers le 100 % électrique. La conversion de toute la gamme à l'électrique n'a pas encore été décidée et Lamborghini attend toujours une décision officielle de l'Union européenne concernant le fameux "amendement Ferrari" qui pourrait laisser quelques années de répit supplémentaires à certains constructeurs pour continuer à vendre des voitures thermiques, au-delà de 2035.

"Le premier objectif, c'est de lancer deux voitures électriques d'ici 2030. Nous avons encore le temps de décider si nous devons maintenir en vie certains des moteurs thermiques ou passer complètement à l'électrique. Bien sûr, nous nous conformerons à la déclaration du Parlement européen, mais nous devons également tenir compte des autres marchés dans le monde. Encore une fois, nous suivons la situation de près, ce ne sera pas une décision facile à prendre", a déclaré Stephan Winkelmann.

Lamborghini Estoque

Lamborghini a confirmé que son premier modèle électrique sera un crossover qui arrivera en 2028 et qui pourrait s'appeler Revuelto selon les premières rumeurs. Il se positionnerait sur un segment différent de l'Urus et pourrait s'inspirer du concept-car Estoque de 2008.

Après le lancement de ce modèle, ce sera au tour de la seconde génération du Lamborghini Urus de pointer le bout de son nez, un modèle 100 % électrique.

"La perception des clients est en train de changer. De nombreuses personnes suivent les discussions sur les réglementations européennes et s'intéressent aux technologies durables. C'est pourquoi nous passerons d'abord aux moteurs hybrides. Cela nous permettra d'ouvrir la porte à de nouveaux clients qui seront à la recherche de supercars 100 % électriques à l'avenir."

La remplaçante de l'Aventador est de sortie.

Pourtant, un passage total à l'électrique pour l'Huracán et l'Aventador ne semble pas tout à fait d'actualité : "Pour le moment, les moteurs électriques sont plus adaptés à des modèles comme le crossover et l'Urus. Certains aspects doivent encore être analysés en profondeur pour les supercars électriques, comme les réglages, la sensation de freinage et la puissance délivrée. Nous y travaillerons."