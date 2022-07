L'Union Européenne a approuvé la fin des moteurs thermiques en 2035. Les constructeurs automobiles ne pourront plus commercialiser de voitures et de véhicules utilitaires légers essence, diesel et hybride en Europe.

Avant d'en arriver là, les fabricants sont soumis à des objectifs CO 2 (réduction des émissions de 55% par rapport à 1990) négociés jusqu'en 2025 et qui varient d'un constructeur à un autre. Les constructeurs de supercars comme Ferrari ou Lamborghini avaient réussi à obtenir une dérogation qui leur permettait de repousser cette échéance jusqu'en 2029.

Automotive News Europe révèle que l'Europe a accepté de repousser l'échéance jusqu'à fin 2035. Cette mesure concerne tous les "petits" constructeurs, ceux qui vendent moins de 10 000 voitures par an. Ferrari, Lamborghini, McLaren et Aston Martin entrent donc dans cette catégorie. Les constructeurs qui produisent moins de 1000 véhicules par an comme Bugatti ou Koenigsegg échappent à toutes ces restrictions.

Ferrari SF90 Spider Bugatti Chiron

C'est une victoire pour l'ESCA, l'European Small Volume Car Manufacturers Alliance qui représente McLaren, Pagani, Aston Martin, Rimac, Ineos et Koenigsegg. L'alliance a fait pression en expliquant que le cycle de vie des supercars était plus long et que ces voitures surpuissantes ont un impact global sur l'environnement limité. Une Ferrari émet en effet plus de CO 2 qu'une berline ou un SUV, mais au final, elle ne parcourt que très peu de kilomètres pendant toute sa durée de vie contrairement aux voitures destinées au grand public.

"L'installation d'une grosse batterie dans une supercar a un impact négatif sur les émissions de fabrication, car ces voitures sont très peu conduites [pour compenser les émissions supplémentaires liées à la production de la batterie]", a déclaré Phillippe Houchois, analyste automobile mondial à la banque d'investissement Jefferies, à Automotive News Europe.