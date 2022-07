Cela fait déjà presque une décennie que la LaFerrari hybride a été révélée au public, montrant la volonté de Maranello d'embrasser un avenir électrifié. La gamme actuelle comprend non pas un mais deux modèles PHEV (hybrides rechargeables), avec la 296 GTB et la SF90 Stradale.

Le SUV Purosangue, qui fera ses débuts en septembre, sera construit sur une plateforme conçue dès le départ pour accueillir une motorisation hybride, car même le Cheval Cabré ne peut être à l'abri de réglementations plus strictes en matière d'émissions.

À cette fin, 2025 entrera dans l'histoire comme l'année où Ferrari présentera un modèle sans moteur à combustion. Mais pour rassurer les clients quant au poids supplémentaire que représentent la batterie et les autres équipements, le PDG de la firme de Maranello affirme que les ingénieurs trouveront un moyen de compenser le poids supplémentaire. S'adressant à CNBC, Benedetto Vigna a assuré aux enthousiastes que le véhicule électrique restera une Ferrari de bout en bout :

Ferrari SP48 Unica

14 Photos

"En termes de conduite, en termes de dynamique du véhicule, nous pouvons gérer ce poids supplémentaire. C'est vrai, nous avons quelques 100 kilos de plus qu'une voiture à moteur à combustion interne ordinaire pour le même type de puissance, mais ce qui me rassure vraiment c'est le fait que nous avons une compréhension profonde de la dynamique du véhicule. C'est donc un défi, mais nous le voyons comme une opportunité de continuer à créer quelque chose d'unique."

Le dirigeant a poursuivi en disant que même si les constructeurs automobiles utilisent généralement plus ou moins les mêmes puces électroniques, les ingénieurs de Ferrari sont capables de fournir quelque chose d'unique et de distinctif. N'oublions pas le programme Hypercar en cours au Mans, qui portera certainement ses fruits dans le développement de voitures hybrides et électriques dans les années à venir.

La 296 GTB, la SF90 Stradale, la Purosangue électrifiée et l'électrique de 2025 ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car selon Ferrari, les modèles à moteur à combustion interne pur ne représenteront plus que 40 % des véhicules d'ici 2026, pour tomber à 20 % à la fin de la décennie. En 2030, les hybrides et les VE représenteront chacun 40 %.

Pour avoir un contrôle total pendant la phase de développement, les moteurs électriques seront conçus en interne. En outre, les batteries seront fabriquées à Maranello et intégrées aux voitures selon un processus qui privilégiera la construction légère.