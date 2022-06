Ferrari n'en a pas fini avec la SF90 Stradale. Comme si la supercar hybride rechargeable manquait de puissance, une nouvelle version - encore plus bestiale - portant le nom de code F173VS est en cours de développement. Elle n'a pas encore officiellement de nom, bien que nous l'appellerons Version Speciale en référence aux lettres V et S figurant dans son nom de code.

Ce n'est pas la première fois que cette Version Speciale défile sous les objectifs des photographes. Elle était à chaque fois camouflée et ce prototype ne déroge malheureusement pas à la règle. Nous avons appris que les changements essentiels seront visibles sur le capot afin d'améliorer le volet aérodynamique de la supercar. D'autres modifications sont attendues tout autour de la carrosserie. On notera aussi que ce prototype porte l'aileron compris dans le pack Assetto Fiorano.

Pour l'heure, Ferrari n'a donné aucune information sur le sujet. Nos sources nous ont rapporté que la motorisation hybride sera quelque peu modifiée. Nous nous attendons à ce que la puissance soit en hausse, mais nous pensons surtout que cette mystérieuse version de la Ferrari SF90 soignera son aéro afin d'être plus performante dans les virages.

Pour l'heure, le constructeur au cheval cabré ne dit pas quand est-ce que cette version sera présentée. On murmure que son lancement n'interviendra pas avant 2023, ce qui nous laisse le temps de la revoir à plusieurs reprises sur la route avec, on l'espère, moins de camouflage et plus d'éléments de série visibles sur le prototype de développement. Ferrari se concentre pour l'heure sur le Purosangue qui deviendra à ne point douter le modèle le plus populaire de sa gamme. Le SUV arrivera l'an prochain, une version à moteur V12 a été annoncée par le constructeur.