La Ferrari F8 Tributo est rapide à tous points de vue. Sur le papier, elle réalise le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Elle atteint les 200 km/h en 7,8 secondes et peut rouler à une vitesse maximale de 337 km/h.

Cette nouvelle vidéo d'AutoTopNL ne vérifie pas les données du conducteur, mais nous avons droit à une vue du conducteur de la F8 dans toutes ces situations. La supercar est mise à l'épreuve sur un tronçon d'autoroute allemande sans restriction. En septième vitesse, avec 7 400 tr/min affichés au tachymètre, la vitesse de la Ferrari passe brièvement à 341 km/h.

Le titre de la vidéo mentionne Novitec, un préparateur qui propose de nombreuses améliorations pour la Tributo. La puissance est toujours indiquée comme étant d'origine, donc on ne sait pas quelles modifications (si elles existent) pourraient être en jeu. Avec les 720 ch que développe déjà le V8 3,9 litres biturbo de la F8 Tributo, la motivation ne manque pas. Et la voiture dans cette vidéo semble capable d'aller un peu plus vite. La course de vitesse a commencé par une autoroute dégagée, mais avec le trafic apparaissant rapidement à l'horizon, le conducteur lève le pied après avoir atteint 341 km/h.

Une F8 Tributo entièrement modifiée par Novitec peut délivrer plus de 800 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Le site Web de Novitec indique que la vitesse de pointe est simplement "supérieure à 340 km/h", ce qui est déjà dans les cordes de la F8. Compte tenu de la vitesse d'accélération de la Ferrari dans cette vidéo, nous pensons que quelques kilomètres/heure de plus sur le compteur sont possibles.