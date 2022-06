Pour tester les performances de cette Mustang GT, AutoTopNL s'est mis au volant et a emprunté l'Autobahn. À l'état brut, le moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres de la Mustang GT S550 produit une puissance respectable de 435 chevaux (324 kilowatts) et un couple de 542 Nm.

Pour de nombreux propriétaires de Mustang, la voiture de série n'est tout simplement pas suffisante, un sentiment qui est soutenu par la vaste offre d'accessoires de rechange pour les Ford Mustang. Cette Mustang GT jaune bénéficie de l'ajout d'un compresseur Roush qui porte la puissance du V8 Coyote de 5,0 litres à 750 chevaux.

Sur l'Autobahn, cette Mustang GT fait un travail respectable, un travail habituellement réservé aux berlines sportives allemandes à hautes performances. Soutenu par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, le V8 suralimenté a pu entraîner la Mustang à des vitesses suffisamment élevées pour que son compteur de vitesse culmine à 260 km/h. Cette vitesse maximale a été atteinte au cinquième rapport.

La Mustang S550 arrive à la fin de sa vie et des teasers de la prochaine génération ont déjà été diffusés par Ford. La génération S550 a transformé la Mustang en une muscle car plus performante et utilisable tous les jours. La S550 a fait ses débuts en 2015 et a inauguré l'ajout d'une suspension arrière indépendante, d'un moteur de 4 cylindres turbocompressé et la possibilité de vendre la Mustang dans le monde entier.

Avant la génération S550 de la Mustang, la Ford Mustang était une icône américaine construite pour se vendre uniquement en Amérique. Une fois les marchés internationaux ouverts, la Ford Mustang est devenue la voiture de sport la plus vendue dans le monde.

Avec la génération S650 qui devrait faire ses débuts en 2023 pour l'année modèle 2024, nous espérons continuer à voir la communauté mondiale apprécier la Ford Mustang.