La feuille de route des produits de Ferrari pour 2018 à 2022 prévoyait déjà 15 produits. Et voici que le Cheval Cabré fait la même promesse pour la période à venir 2023-2026.

Préparez-vous à découvrir donc pas moins de 15 nouvelles Ferrari, dont le coup d'envoi sera donné en septembre avec la présentation du SUV Purosangue. Une autre nouveauté absolue pour la marque italienne sera le modèle tout électrique, qui, selon la société, sortira en 2025. Une hypercar est également prévue au cours de cette période.

D'ici 2026, seuls 40 % des Ferrari auront encore un groupe motopropulseur à moteur à combustion interne pur, 55 % étant hybrides et les 5 % restants étant des véhicules électriques. Les proportions changeront considérablement d'ici 2030, le moteur à combustion interne ne représentant plus que 20 % des véhicules, tandis que 40 % seront hybrides et les 40 % restants purement électriques.

À titre de comparaison, 80 % des voitures livrées en 2021 par Ferrari étaient équipées uniquement d'un moteur à combustion interne, les 20 % restants étant des hybrides.

La société n'externalisera pas ce qu'elle appelle les "moteurs électriques", car ceux-ci seront conçus et fabriqués à Maranello. Les modèles de base - y compris le SUV - représenteront environ 85 % des ventes totales, les 10 % restants étant consacrés aux modèles de série spéciale (par exemple, la 812 Competizione) et 5 % à la série Icona (par exemple, la Daytona SP3) et à la remplaçante de la LaFerrari.

Du côté du sport automobile, l'image teaser que nous avons jointe en haut de la page montre le prototype Ferrari Le Mans Daytona, qui commencera les essais dans les semaines à venir. Nous ne savons pas si l'hypercar aura un rapport avec le programme LMDh et/ou la Formule 1, mais nous savons que la voiture aura de grandes responsabilités à remplir si l'on considère qu'elle succédera à la LaFerrari.

Au cours de la même journée des marchés financiers, Ferrari a également fait la promesse audacieuse d'atteindre la neutralité carbone de ses opérations d'ici la fin de la décennie dans ses installations. Dans l'intervalle, un projet de reforestation italien appelé "Bosco Ferrari" sera créé pour nettoyer la zone locale.