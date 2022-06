La première journée du Festival de la vitesse de Goodwood 2022, ce jeudi 23 juin, est terminée. La pluie a gêné une partie de l'action, mais cela n'a pas empêché une pléthore de voitures exotiques, de concepts, de nouveaux véhicules et de projets uniques de s'attaquer à la colline.

La courte vidéo ci-dessus, réalisée par l'équipe de Goodwood, présente quelques-unes des machines les plus intéressantes qui ont fait leur apparition.

Le clip s'ouvre sur ce qui pourrait être la voiture la plus attendue par les amateurs d'hypercars. La Mercedes-AMG One a offert un spectacle de vitesse et de technologie, s'arrêtant à mi-parcours pour activer ses caractéristiques aérodynamiques de haute performance avant de foncer vers la ligne d'arrivée.

L'Electric SuperVan de Ford a suivi et n'a pas fait de pause au cours de son ascension de la colline. La nouvelle M3 Touring de BMW a fait une montée lente sous la pluie, qui a également gêné les passages de Polestar et Bugatti. L'Electra Meccanica à trois roues et la Mustang électrique Charge ont également dû composer avec une piste humide.

Travis Pastrana n'a pas eu à s'inquiéter de l'eau, et nous doutons que cela l'aurait gêné de toute façon. Au volant de sa Subaru GL wagon Gymkhana sauvagement personnalisée, il n'a pas hésité à mettre les gaz. Le passage a également révélé les composants aérodynamiques actifs créatifs du break pour le freinage.

Czinger et Ferrari ont enthousiasmé les foules avec leurs supercars exotiques, suivis de la Lotus Type 62-2 de Radford qui semblait prête pour la course et de la 911 Sport Classic qui semblait prête pour la course.

La vidéo se termine par trois véhicules très différents mais tout aussi impressionnants. Genesis a envoyé sa G80 électrifiée, résolument grande, à Goodwood, torturant les pneus dans ce qui ne peut être décrit que comme une conduite enthousiaste jusqu'à la ligne d'arrivée.

La Prodrive P25 a fait ses débuts en personne à l'événement avec une conduite tout aussi enthousiaste, tout en donnant des papillons dans l'estomac aux fans de rallye de Subaru classique. En parlant de papillons, l'étonnante Ferrari SP3 Daytona termine la vidéo, luttant contre la traction sur une piste très humide mais étant absolument magnifique dans la brume.