Le mois dernier, Czinger a présenté les spécifications techniques de son hypercar 21C et, dans le cadre des activités promotionnelles entourant son lancement, la machine a établi un nouveau record de piste. Dans des conditions idéales, la 21C a enregistré un nouveau record sur le circuit WeatherTech Laguna Seca en Californie.

Battant le précédent record 1'27"62 minute établi par Randy Pobst au volant de la McLaren Senna, la Czinger 21C a parcouru le circuit californien en un temps vérifié par GPS de 1'25"44 minute avec le pilote Joel Miller aux commandes. L'hypercar était dans son état d'origine et chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup2R. Le tour complet peut être regardé dans la vidéo en haut de cette page.

Galerie: Record de la Czinger 21C à Laguna Seca

2 Photos

"Il va sans dire que nous sommes ravis des performances de la voiture", commente Ewan Baldry, ingénieur en chef chez Czinger. "Réaliser ce temps au tour avec une voiture qui va entrer en production homologuée est le résultat d'un travail incroyablement dur de la part de l'équipe Czinger et en particulier de notre capacité à exploiter la technologie de pointe à laquelle nous avons accès grâce à notre association étroite avec Divergent."

Il y a quelques jours à peine, une Tesla Model S Plaid modifiée pour la course a établi un nouveau record pour un véhicule électrique sur le même circuit. Avec un temps de 1'28"213 minute, la berline sans émissions a remporté la couronne des véhicules électriques lors de l'événement TeslaCorsa 16 le 1er août. Elle est actuellement la troisième voiture la plus rapide sur le circuit de Laguna Seca, derrière la Czinger 21C et la McLaren Senna.

Pour en revenir à l'hypercar 21C, en version de base, elle développe une puissance de 1250 chevaux grâce à son V8 biturbo de 2,88 litres développé en interne et soutenu par deux moteurs électriques. Le groupe motopropulseur hybride offre une capacité de transmission intégrale. Une version encore plus hardcore avec un meilleur rapport poids/puissance est également en cours de développement.