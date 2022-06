Elle est apparue pour la première fois en août 2020, sa face arrière émergeant de l'obscurité. Il a ensuite fallu attendre près de deux ans, mais la BMW M3 Touring est maintenant là, le premier break siglé M pour une Série 3. Une révolution pour le constructeur, notamment parce qu'on sait combien ce type de carrosserie souffre à cause des SUV.

L'Audi RS 4 fut bien seule pendant de nombreuses années, et même si la Mercedes-AMG C 63 break fut une concurrente redoutable, elle ne possédait pas le même aura que la RS 4. Avec la M3 Touring, ce sera sans doute différent, et l'Audi RS 4 pourrait bien, pour la première fois de son histoire, avoir du souci à se faire. Rappelons qu'une nouvelle C 63 est aussi en préparation, avec un inédit bloc quatre cylindres hybride.

Discrètes sportives

L'objectif est d'impressionner dès le départ, sans agresser les spectateurs avec des appendices aérodynamiques tape-à-l'œil ou une carrosserie surfaite, mais en suggérant avec chaque détail que ce ne sont pas des breaks ordinaires. Ainsi, la BMW M3 Touring et l'Audi RS 4 Avant se distinguent de leurs frangines plus conventionnelles en recevant des prises d'air surdimensionnées, d'une caisse rabaissée, d'un diffuseur et des sorties d'échappement béantes.

La M3 se distingue toujours grâce à son immense calandre scindée en deux parties, tandis que la RS 4 possède peut-être encore une calandre plus grosse, mais l'ensemble paraît plus consensuel et cohérent. Tout est une question de goût.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement BMW M3 Touring 4,79 mètres 1,90 mètre 1,43 mètre 2,85 mètres Audi RS 4 Avant 4,78 mètres 1,86 mètre 1,41 mètre 2,82 mètres

L'espace ne manque pas

Le point fort des breaks, c'est bien entendu leur capacité de chargement. La BMW M3 Touring et l'Audi RS 4 Avant ne perdent pas un centimètre et un litre par rapport aux versions plus classiques : de 500 à 1510 litres pour la Bavaroise, de 505 à 1495 pour sa rivale venue d'Ingolstadt. Il en va de même pour l'habitacle, avec le même espace pour les passagers avant et arrière.

Ce qui les différencie, c'est, une fois de plus, la partie esthétique avec des sièges enveloppants (ceux de la M3 sont également dotés de coques en fibre de carbone), du cuir et de l'Alcantara à profusion, un volant au design spécifique et de nombreux autres détails sportifs.

La BMW M3 Touring inaugure un nouveau système d'info-divertissement composé d'un double écran incurvé, une technologie qui arrivera également sur la Série 3 restylée.

Modèles Capacité du coffre BMW M3 Touring 500 litres / 1510 litres Audi RS 4 Avant 505 litres / 1495 litres

Un six cylindres en ligne ou en V

Voici le plat de résistance : le moteur. Toutes les deux sont animées par un six cylindres : en ligne pour la M3 Touring et en V (à 90°) pour la RS 4 Avant. En termes de puissance, la Bavaroise s'octroie la première position avec 510 ch et 650 Nm de couple, juste devant la RS 4 et ses 450 ch et 600 Nm.

Toutes les deux ont le droit à une boîte automatique à huit rapports et à une transmission intégrale, mais avec des calibrages différents. Quand la M3 Touring peut envoyer toute sa puissance au seul essieu arrière, la RS 4 ne peut en envoyer "que" 85 %.

La M3 bat la RS 4 de quelques dixièmes de secondes sur le 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse maximale, une fois la bonne option cochée, grimpe à 280 km/h pour les deux modèles.

Modèles Moteur Puissance Couple Vitesse max 0 à 100 km/h BMW M3 Touring 3.0 6 cyl. en ligne 510 ch 650 Nm 280 km/h 3,6 secondes Audi RS 4 Avant 3.0 6 cyl. en V 450 ch 600 Nm 280 km/h 4,1 secondes

Les prix

La BMW M3 Touring débute, en France, à partir de 111 950 euros, hors options et hors malus évidemment. Du côté de l'Audi RS 4, elle s'échange moyennant 98 410 euros. Sans surprise, nos deux breaks allemands écopent du malus maximum, à savoir 40 000 euros.

À cela, il faudra prendre quelques options en plus pour avoir le droit à sa configuration rêvée. Comptez donc, au minimum, 160 000 euros pour l'une, comme pour l'autre. Ça commence à faire très cher un break sportif de ce segment.