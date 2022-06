On ne compte plus les différents teasers, vidéos et autres photos espion autour de la BMW M3 Touring. La première M3 break de série de l'histoire sera présentée le 23 juin prochain à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood. Et pour continuer de faire monter la température, BMW M vient d'annoncer un temps canon sur la boucle nord du célèbre Nürburgring.

En effet, le break bavarois s'octroie un temps de 7:35.060, soit pratiquement dix secondes de moins que la Mercedes-AMG E 63 S break pourtant plus puissante d'une centaine de chevaux. La vidéo ci-dessus montre l'équipe de développement se préparant pour le record et quelques séquences du pilote lancé à fond sur le tracé allemand.

Quand la voiture sera présentée d'ici quelques jours, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Esthétiquement, nous avons déjà vu le modèle à peu près sous toutes les coutures. Sous le capot, la BMW M3 Touring aura le droit au même six cylindres que sa cousine berline, à savoir un 3,0 litres bi-turbo de 510 chevaux et 650 Nm de couple.

En revanche, concernant la boîte de vitesses et la transmission, BMW ne laissera pas le choix aux clients : ce sera boîte automatique à huit rapports et transmission intégrale pour tout le monde. Pour rappel, sur certains marchés, les M3 et M4 peuvent être disponibles en boîte manuelle et en propulsion. À en juger par plusieurs teasers antérieurs, la M3 Touring aura le droit à des réglages qui lui seront spécifiques par rapport à la berline.

La BMW M3 Touring devrait arriver sur nos routes d'ici la rentrée prochaine. Le prix de départ, en France, devrait se situer aux alentours de 110 000 euros. Certains marchés, comme les États-Unis, seront privés de cette carrosserie pour des raisons de coût d'homologation.