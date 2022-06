À l'occasion du Festival of Speed de Goodwood, BMW dévoile la M3 Touring, la première M3 break de série capable d'allier performances (et un record sur le Nüburgring) et aspect pratique.

Inspirée en tout point par la M3 et la M4, la M3 Touring sera disponible à la commande à partir de septembre 2022. La production débutera en novembre prochain au sein de l'usine BMW de Munich, en Allemagne.

La plus spacieuse des sportives exacerbées ?

La BMW M3 Touring, nous l'avons vu et revu grâce à de multiples photos espion. Esthétiquement, la M3 break n'est pas vraiment une surprise, puisqu'elle reprend les codes des M3 et M4, mais avec une carrosserie de break qui, avouons-le, lui sied à merveille.

La M3 Touring se distingue immédiatement par sa face avant dotée d'une calandre verticale à double haricot héritée des M3 et M4, tout comme ses larges ailes complétées par des jantes en alliage de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. Derrière ces jantes, nous retrouvons d'énormes étriers de freins signés BMW M. En option, les clients pourront opter pour un système en carbone-céramique.

À l'arrière, nous avons le droit à un imposant extracteur en fibre de carbone avec quatre sorties d'échappement. Sur la M3 Touring, de série, le toit sera noir et contrastera avec la teinte de la carrosserie. Les clients pourront aussi l'avoir en carbone ou alors de la même teinte que le reste de la voiture.

Mais c'est en montant à bord que l'on comprend vraiment le double intérêt de la M3 Touring. Si, à l'avant, on retrouve des sièges sport très enveloppants en fibre de carbone (pesant 9,6 kg de moins que les sièges M Sport), le coffre possède les mêmes capacités qu'une Série 3 Touring "normale". En effet, la capacité de chargement varie de 500 à 1510 litres et les sièges arrière peuvent toujours être rabattus indépendamment. Le hayon s'ouvre électriquement et le compartiment à double fond est toujours de la partie.

La technologie au service de la sportivité et du plaisir

L'instrumentation embarquée de la M3 Touring est héritée de la Série 3 récemment restylée. Nous retrouvons donc le BMW Curved Display, une grande dalle comprenant un écran de 12,3 pouces pour l'instrumentation, et un écran de 14,9 pouces pour gérer le système d'info-divertissement iDrive 8 (avec des graphiques spécifiques à la M3 Touring) et les modes de conduite.

Parmi les modes disponibles, BMW propose les configurations "Route", "Sport" et "Circuit" qui peuvent être activés directement à partir de la commande située au niveau de la console centrale ou sur le volant. Et, comme tous les derniers modèles M, la M3 Touring est également équipée d'une série d'applications permettant de garder un œil sur ses performances.

De série, nous retrouvons le "M Drive Professional", le "M Drift Analyzer" et le "M Laptimer", qui fournissent un rapport détaillé des tours de piste effectués ou encore de vos sessions drift. Avec cela, vous avez évidemment toute l'armada d'aides à la conduite qui équipe aujourd'hui nos voitures modernes.

Drifter en famille ?

Sous le capot de la BMW M3 Touring, nous retrouvons le six cylindres en ligne S58 de 3,0 litres de cylindrée qui équipe les M3 et M4 Compétition. Celui-ci développe 510 ch et 650 Nm de couple, le tout associé à une boîte automatique M Steptronic à huit rapports qui distribue la puissance sur les quatre roues motrices grâce au système de transmission intégrale M xDrive.

Si le mode "Sport" est activé, la M3 Touring envoie plus de couple au niveau de l'essieu arrière, tandis que la désactivation totale du contrôle de stabilité permet de transformer le break sportif bavarois en une pure propulsion. La présence du différentiel "Active M", permet de répartir astucieusement le couple et ainsi s'autoriser de belles dérives.

Le groupe motopropulseur partage de nombreux éléments techniques avec la BMW M4 GT3, comme le système de refroidissement notamment, et fait entendre ses vocalises par le biais d'un système d'échappement avec soupape de dérivation à commande électronique. La M3 Touring peut compter aussi sur un calibrage spécifique de sa suspension adaptative M et de sa direction assistée "M Servotronic".

Tout cela se traduit par un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes (12,9 secondes pour le 0 à 200 km/h) et une vitesse de pointe de 250 km/h. Grâce au pack "M Driver", la vitesse maximale peut atteindre 280 km/h.