2022 est une année chargée pour BMW en termes de lancements de produits, car la marque bavaroise met tout en œuvre pour célébrer comme il se doit les 50 ans de sa division M. La branche sport automobile est également très active puisque après avoir présenté en avant-première le prototype Le Mans Daytona (LMDh), elle vient de dévoiler la nouvelle M4 GT4. Cette voiture de course, de deuxième génération, emprunte le toit léger et l'aileron arrière de la GT3, une version plus puissante.

La bête de piste a l'air rapide grâce à un kit aérodynamique complet comprenant une lame avant XXL qui pourrait facilement servir de chasse-neige. Les appendices avant et les jupes latérales musclées sont des signes révélateurs qu'il ne s'agit pas d'une M4 standard, et c'est particulièrement évident à l'intérieur de l'habitacle dépouillé qui fait paraître la M4 CSL trop sage en comparaison.

BMW M4 GT4 (2023)

Même s'il s'agit d'une voiture de course très spéciale, la nouvelle BMW M4 GT4 dispose de plusieurs équipements auxquels on ne s'attend pas forcément. Il s'agit notamment de la climatisation, du pare-brise chauffant et du siège ventilé Recaro, tous proposés en équipement standard. Une autre caractéristique intéressante est représentée par les fibres naturelles utilisées pour certaines parties intérieures et extérieures. Il convient également de mentionner le volant à commandes éclairées réalisé par Fanatec.

Selon la réglementation, le moteur six cylindres en ligne peut développer une puissance de 550 ch et un couple de (650 Nm). La puissance est transmise à l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte automatique ZF à sept rapports et d'un différentiel autobloquant. Hautement configurable, la M4 GT4 dispose d'un système de contrôle de la traction à 10 niveaux, de trois taux de ressort H&R et d'une barre antiroulis réglable sur cinq niveaux.

Compatible avec toutes les séries de course GT4 dans le monde, la nouvelle voiture de course entrera en production en octobre pour les équipes capables de payer un prix net de 187 000 €. À titre de comparaison, la M4 GT3 est commercialisée à 415 000 €. Les deux M4 se situent entre la M2 CS Racing d'entrée de gamme et la LMDh dans la gamme BMW Motorsport.