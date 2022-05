Quand on parle de downsizing, le meilleur exemple que l'on pourra bientôt donner, ce sera celui de la nouvelle Mercedes-AMG C 63. La C 63 a construit sa renommée autour de son V8, qui a perdu en cylindrée avec le temps certes, mais la dernière version dotée du fameux V8 4,0 litres bi-turbo comblait évidemment tous les fans de voitures sportives.

Mercedes-AMG l'a déjà confirmé, la future C 63, que nous avons déjà surpris à de nombreuses reprises, aura le droit à un quatre cylindres hybride. Deux fois moins de cylindres donc, mais l'ajout d'un moteur électrique va permettre à la berline (et au break) allemande de passer un nouveau cap en matière de puissance.

La Mercedes-AMG C 63 aura aussi le droit à sa version break.

En effet, selon nos confrères de chez Autocar, la future Mercedes-AMG C 63 hybride développera la bagatelle de 670 ch, soit 160 ch de plus que la C 63 S sortante et son V8. C'est aussi une soixantaine d'équidés de plus qu'une Mercedes-AMG E 63 S. Le moteur électrique de 201 ch sera disposé au niveau de l'essieu arrière, tandis que le quatre cylindres 2,0 litres turbo emprunté à la Mercedes-AMG A 45 S verra sa puissance grimper de 421 à 470 ch. Au cumulé donc, cela nous donnera 670 ch et 750 Nm de couple.

Le quatre cylindres qui équipera la C 63 sera légèrement différent de celui présent sous le capot de l'A 45 S, puisqu'il sera doté d'une hybridation légère, la même que nous retrouvons sur les six cylindres des Mercedes-AMG 53. La C 63 sera bien évidemment une quatre roues motrices et la puissance sera distribuée via une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

La nouvelle Mercedes-AMG C 63 devrait être présentée à la rentrée prochaine. Pour le moment, l'actualité autour de la marque est riche, avec la présentation de sa première supercar, la Mercedes-AMG One. Dans le même temps, pour les modèles plus conventionnels, le nouveau GLC pointera aussi le bout de son nez, tandis que la Classe A devrait s'offrir également une petite cure de jouvence.