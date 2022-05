L'année dernière, Mercedes-AMG a créé la sensation en présentant la nouvelle génération de la SL. Un modèle particulièrement attendu, d'autant plus que la firme de Stuttgart n'a pas lésiné sur les moyens avec la présence, non pas d'une motorisation électrique, mais d'un "bon vieux" bloc thermique, et pas le moins bon, puisqu'il s'agit du V8 4,0 litres bi-turbo de 585 chevaux.

Et pour ceux ayant un budget un peu plus "serré", la marque a également présenté une variante dotée du quatre cylindres 2,0 litres de la Mercedes-AMG A 45. Forte de 381 chevaux, la Mercedes-AMG SL 43 distille sans doute aussi de belles sensations, en faisant, qui plus est, un peu moins mal au portefeuille.

Quatre sorties d'échappement rondes pour la version 43. Quatre sorties d'échappement carrées pour la version 63.

Ce modèle est d'ailleurs disponible à la commande en France. Les prix débutent à partir de 138 000 euros, soit près de 50 000 euros en dessous de la version 63 et son gros V8 qui débute à partir de 190 750 euros. Autre paramètre à prendre en compte en France, le montant du malus. Sans surprise, le V8 écope de la sentence maximale de 40 000 euros, tandis que la version 43 limite la casse avec un malus de "seulement" 19 641 euros.

Justement, en entrée de gamme, qu'a-t-on dans une SL 43 ? Pas mal de choses, puisque la voiture est d'emblée pourvue des jantes de 19 pouces, les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts, l'instrumentation numérique sur écran de 12,3 pouces, la navigation avec écran tactile de 11,9 pouces, la recharge par induction pour smartphone, l'affichage tête-haute, la sono Burmeister, le chauffage de nuque ou encore le volant chauffant…

La Mercedes-AMG SL 43 se reconnaît grâce à ses quatre sorties d'échappement rondes et non carrées, son kit carrosserie légèrement simplifié par rapport à la 63 et des performances légèrement en retrait, mais loin d'être ridicules.

Le quatre cylindres délivre 381 chevaux et 480 Nm, avec une hybridation légère dotée d'un alterno-démarreur qui apporte ponctuellement 14 chevaux de plus. Le moteur est associé à la boîte de vitesses automatique neuf rapports qui transmet la puissance uniquement aux roues arrière. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,9 secondes et la vitesse maximale à 275 km/h.