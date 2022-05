Mercedes-AMG a 55 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, le constructeur d'Affalterbach lance la série spéciale "Edition 55". Les Mercedes-AMG G 63 et A 35/CLA 35 Edition 55 ont déjà été présentées, place maintenant aux Mercedes-AMG A 45 et CLA 45 Edition 55 que l'on vous propose de découvrir à travers ces images.

Esthétiquement, les changements se comptent sur les doigts d'une main. Cette série spéciale bénéficie d'office du Pack Aérodynamique AMG identifiable grâce aux extensions de boucliers avant, aux inserts latéraux au niveau du bouclier arrière et à l'aileron.

Les clients peuvent choisir entre deux couleurs de carrosserie différentes : Digital White Metallic ou Cosmos Black Metallic. Cette série anniversaire reçoit également des jantes de 19" peints en gris titane ainsi que le lettrage "Edition 55" et des stickers spécifiques sur le bas des portes. Même le bouchon chromé du réservoir à essence est siglé Mercedes-AMG.

Le constructeur explique que le Pack AMG Night "renforce l'aspect dynamique des modèles Edition 55" grâce à plusieurs éléments comme la lame avant et les coques de rétroviseurs peints en noir brillant. Enfin, il est possible de configurer sa voiture avec des canules d'échappement en noir chromé.

Dans l'habitacle, on découvre une sellerie en cuir bicolore noir et rouge ainsi que plusieurs références "Edition 55". Les seuils de porte portent des baguettes dotées d'un logo AMG illuminé en rouge.

Les Mercedes-AMG CLA 45 et A 45 Edition 55 sont d'ores et déjà disponibles à la commande via un pack d'équipements moyennant 12 614 euros (prix allemand). La production de cette série est limitée dans le temps. Elle ne sera plus produite à partir de décembre 2022. A noter que la version restylée de la Mercedes-Benz Classe A est en cours de préparation. Elle sera sans doute sur le marché l'an prochain.