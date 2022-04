Après le Mercedes-AMG G 63, c'est au tour de la plus petite des AMG d'avoir le droit à une série spéciale célébrant le 55ème anniversaire de la firme d'Affalterbach. Sobrement baptisée "Edition 55", la Mercedes-AMG A 35, ainsi que la berline CLA 35, reçoit quelques éléments spécifiques.

Les clients auront le choix entre deux teintes de carrosserie : "Cosmos Black Metallic" ou "Digital White Metallic". La peinture contrastera avec des stickers spécifiques sur le bas des portes, tandis que les jantes de 19 pouces sont peintes en gris mat, et le bouchon chromé du réservoir est signé Mercedes-AMG.

Cette série spéciale comprend une dotation de série supérieure, avec notamment la présence du très appréciable Pack Aérodynamique AMG, qui intègre des extensions de bouclier avant, un aileron arrière, des inserts latéraux sur le bouclier arrière, ainsi qu’un diffuseur arrière, le tout peint en noir brillant.

Du noir que nous retrouvons également sur les coques de rétroviseurs, les sigles, les extensions de jupes latérales ainsi que les entourages de vitres, ou encore les canules d’échappement.

Dans l'habitacle, il y a aussi quelques spécificités à cette édition spéciale, dont un garnissage cuir rouge et noir, des inserts en aluminium brossé, ou encore un volant revêtu de microfibre Dinamica avec le logo "55 AMG". De leur côté, les seuils de porte reçoivent des baguettes dotées d’un logo AMG illuminé en rouge, nous retrouvons aussi des surtapis en velours, avec leurs surpiqûres et leur broderie "Edition 55" rouges.

Sous le capot, pas de changement, les Mercedes-AMG A 35 et CLA 35 sont toujours équipées du quatre cylindres 2,0 litres développant 306 chevaux.

Les commandes des Mercedes-AMG A 35 et CLA 35 Edition 55 sont ouvertes et sont accessibles via un pack d'équipements moyennant 12 614 euros de plus sur le prix de base d'une version 35. Cette version ne sera pas limitée en nombre, mais dans le temps. Elles pourront être commandées jusqu'en novembre 2022. Après cette date, la Mercedes Classe A devrait avoir le droit à une petite cure de jouvence.