Une Mercedes-AMG CLA 45 S coûte environ 60 000 dollars, mais si vous voulez faire des folies en matière d'options, la facture peut grimper très vite. Mais si ces options ne sont pas suffisantes pour vous, vous pouvez vous tourner vers les préparateurs automobiles tels que CarCraft en Suisse. Un exemplaire réalisé par ses soins et présenté par MercBenzKing est unique, et il coûte plus de 300 000 dollars.

Comment une entreprise a-t-elle pu personnaliser une Mercedes pour tripler son prix ? Trois choses : la fibre de carbone, l'Alcantara et le cuir Nappa. Et pas seulement des inserts, mais une véritable pluie de matériaux haut de gamme que l'on retrouve à l'extérieur et à l'intérieur du coupé quatre portes.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, la CLA 45 S personnalisée par CarCraft est dotée de nombreuses pièces en fibre de carbone brillante à l'extérieur, notamment sur le pare-chocs avant, les jupes latérales, les rétroviseurs extérieurs et le pare-chocs arrière avec diffuseur. La finition de la voiture a également été mise à jour, avec une finition à deux couches et de peinture brillante.

Mais c'est dans l'habitacle que l'on retrouve le poids de ces améliorations coûteuses. Presque tout ce que vous pouvez toucher a été amélioré avec de l'Alcantara, du cuir Nappa et de la fibre de carbone brillante. Même les boutons, poignées et interrupteurs sont recouverts d'Alcantara. Les sièges sont également dotés d'un motif en nid-d'abeilles avec le logo Mercedes et des accents rouges. Enfin, la garniture de toit Starlight, qui rappelle les Rolls-Royce, est la cerise au sommet de ce sundae personnalisé, entièrement contrôlable via une télécommande ou une application.

Si vous êtes intéressés, CarCraft propose cette mise à niveau entièrement personnalisable pour votre AMG CLA 45 S que vous pouvez contrôler via une application. C'est un montant exorbitant, nous en convenons, mais nous pensons que vous en avez pour votre argent au vu de ce que vous voyez ici.