Après presque deux ans de photos espions et de rumeurs, Mercedes a officiellement annoncé le nouveau GLC. La prochaine génération du crossover de taille moyenne sera dévoilée le 1er juin. Et voici également le premier teaser.

La nouvelle Mercedes changera considérablement de style et de proportions, devenant encore plus grande et plus spacieuse. Et il y aura de nombreuses innovations en matière de technologie et de moteurs.

Encore plus spacieux

L'image officielle publiée par la société montre un détail de l'arrière de la voiture enveloppé d'ombre. En mettant la main dessus avec nos programmes de retouche photo, la photo met plus clairement en évidence certaines des mises à jour esthétiques.

Tout d'abord, les phares sont plus minces que sur le modèle précédent et ont une forme qui rappelle beaucoup celle des feux de la Classe C. Les feux horizontaux semblent être reliés à un profil noir brillant, tandis que certains inserts "évidés" dans le pare-chocs tentent de rationaliser le design très musclé de la voiture.

En accompagnant le teaser, Mercedes parle d'un "espace variable", faisant probablement référence à une deuxième rangée de sièges coulissants. Mais d'une manière générale, l'aspect pratique sera très bien pris en compte dans le nouveau GLC, qui pourrait atteindre 4,72 mètres de long et porter la capacité minimale du coffre à environ 600 litres.

Outre l'espace, la société prévoit la présence d'un combiné d'instruments entièrement numérique avec le système d'infodivertissement MBUX (probablement dans la même configuration que la Classe C avec un écran vertical de 11,9 pouces). En outre, des caractéristiques importantes sont prévues pour maintenir un confort de conduite élevé, comme les roues arrière directrices et la suspension pneumatique.

Moteurs possibles

Dans la liste du nouveau Mercedes GLC, nous trouverons des moteurs essence et diesel mild hybrides et hybrides rechargeables. Le nouveau crossover devrait notamment être proposé en trois variantes "rechargeables" (dont la 300 diesel) capables d'offrir plus de 100 km d'autonomie en mode électrique.

Mercedes GLC, photos espion

Les puissances combinées des Mercedes devraient être nettement supérieures à celles de la génération actuelle, pour un total d'environ 330 à 350 ch.

Plus tard, nous verrons également les versions AMG 43 et 63 qui pourraient être équipées des mêmes moteurs 2.0 turbo 4 cylindres électrifiés que la Classe C plus sportive. Enfin, il pourrait y avoir de la place pour un GLC électrique qui sera construit sur une nouvelle plateforme avec la berline EQC dont on parle beaucoup.