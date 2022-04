Un peu plus d'un an après le lancement de la nouvelle Mercedes Classe C, voici que la première variante sportive vient s'ajouter à la gamme. La C 43 AMG vient s'ajouter à la liste des versions de la berline allemande, avec des détails esthétiques spécifiques, un intérieur encore plus luxueux et un moteur 2.0 électrifié qui développe 408 ch et promet des performances très intéressantes.

Le style de la C 43 AMG conserve la sobriété et l'élégance des versions plus traditionnelles, sans trop d'agressivité. Elle se distingue quand même par sa calandre dite "Panamericana" et ses boucliers plus ouverts et plus agressifs. En outre, au lieu d'inserts chromés, on trouve de nombreux détails noirs (comme les coques de rétroviseurs et les baguettes de fenêtres) et un subtil spoiler intégré au hayon.

Galerie: 2023 Mercedes-AMG C 43

3 Photos

L'intérieur comprend des sièges en cuir marqués AMG, un volant sport et des surpiqûres rouges contrastantes sur le tableau de bord et les panneaux de porte. L'équipement numérique, composé d'un combiné d'instruments de 12,3 pouces et d'un système d'infodivertissement de 11,9 pouces, est toujours de la partie.

Comme nous l'avons mentionné, la Mercedes C 43 AMG est propulsée par un moteur 2.0 quatre cylindres soutenu par un système hybride léger de 48 volts.

Il s'agit d'un moteur plus petit que le V6 biturbo de 3 litres équipant la précédente C 43 AMG, mais grâce notamment à un turbocompresseur doté d'une technologie dérivée de la Formule 1, la puissance est plus élevée (408 ch contre 390 ch), tandis que le couple est de 500 Nm (520 Nm dans le modèle précédent). D'ailleurs, en pleine accélération et pendant quelques secondes, le moteur peut délivrer jusqu'à 13 ch de plus.

Le 0 à 100 km/h se court en 4,5 secondes et la vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h (mais peut être portée à 265 km/h avec certains packs optionnels).

Cette motorisation est associée à une transmission automatique à 9 rapports et à la transmission intégrale 4Matic qui, dans certains modes de conduite, peut répartir la puissance en envoyant jusqu'à 69 % du couple aux roues arrière.

En ce qui concerne les modes, la Classe C en propose quatre (Sport, Sport +, Confort et Race Start, ce dernier optimisant la réponse à l'accélération), ainsi que le réglage Individual qui permet de personnaliser la réponse de la direction, de la suspension et du moteur. De série, la Mercedes est équipée du système AMG Ride Control, d'amortisseurs réglables Adaptive Damping System et de roues arrière directrices.

La marque n'a pas encore mentionné les prix officiels. Les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires d'ici 2022.