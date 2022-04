Chaque fois qu'il y a des nouvelles de Mercedes, c'est généralement au sujet d'une voiture électrique sur le point d'être révélée. La marque à l'étoile a déclaré qu'elle serait prête à proposer une gamme entièrement électrique d'ici 2030 sur les marchés où cela sera possible.

Cependant, cela ne veut pas dire que la marque allemande a complètement abandonné le bon vieux moteur à combustion interne. Ainsi, le nouveau coupé AMG GT (le vrai, avec deux portes) reviendra avec la puissance du V8.

Un prototype de la version "55" ou "63" a été capturé par nos espions lors d'un test. Il ne s'agit certainement pas de la version coupé de l'AMG SL 43 puisque le roadster a des embouts d'échappement ronds. Mais cela soulève une question : Le coupé GT sera-t-il également proposé dans une configuration à quatre pots ?

Avec l'instauration par les gouvernements de taxes élevées sur les moteurs de grosse cylindrée, nous pourrions voir cela se produire dans certains pays. Pour la même raison, Mercedes vend la CLS en Chine avec un moteur de 1,5 litre.

23 Photos

Un coupé GT à quatre cylindres pourrait très bien voir le jour si l'on en croit les photos ci-dessus, publiées il y a quelques semaines. La voiture jaune avait clairement des embouts ronds, suggérant qu'elle était équipée du moteur M139 de 2,0 litres que l'on retrouve dans la SL ainsi que dans les compactes AMG "45". Dans la SL 43, le moteur à essence est doté d'un turbocompresseur électrique à gaz d'échappement adapté de la Formule 1 et qui devrait être utilisé dans l'hypercar One et dans la prochaine C 63.

Bien que le prototype dans la vidéo d'espionnage soit fortement camouflé, nous avons l'impression que le modèle de deuxième génération sera plus élégant que la voiture sortante. Essentiellement, il devrait s'agir d'une SL avec un toit métallique fixe, puisque le roadster a également été développé par AMG. Bien sûr, la Sport Leicht a le profil d'un grand tourer plus détendu alors que le coupé GT sera plus concentré pour se battre avec la Porsche 911.

Le roadster a été aperçu à de nombreuses reprises en train de tester une motorisation hybride rechargeable, qui pourrait être réservée à la variante phare. AMG a déjà appliqué la formule V8 PHEV à la GT 63 S E Performance, où le système électrifié développe 840 chevaux et un couple colossal de 1400 Nm.

Pour la toute première fois, la SL est disponible en version 4Matic. Cela signifie-t-il que l'AMG GT de nouvelle génération enverra également de la puissance aux deux essieux ? Nous devrions avoir la réponse à cette question plus tard dans l'année, lorsque le coupé sera dévoilé.