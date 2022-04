La Mercedes-AMG GT a vu le jour en 2015. L'an dernier, son constructeur a mis fin à la version cabriolet en la remplaçant par la toute nouvelle Mercedes-AMG SL. Cela ne signifie absolument pas que la Mercedes-AMG GT est morte à tout jamais, bien au contraire, le Coupé est toujours d'actualité et une seconde génération est actuellement en cours de préparation.

La preuve, les photographes espion ont capturé les photos de plusieurs prototypes de la nouvelle Mercedes-AMG GT. A en croire ces images, la sportive d'Affalterbach arrivera en deux versions différentes : GT 53 et GT 63. À première vue, la nouvelle venue ne change pas radicalement par rapport à la génération sortante. On reconnaît parfaitement sa silhouette, mais à y regarder de plus près, on remarque quelques différences notamment au niveau des feux avant et arrière qui adoptent une forme légèrement différente.

Il est clair que le design de la Mercedes-AMG GT est inspiré de la Mercedes-AMG SL. Les deux voitures se ressemblent, du moins, lorsqu'elles sont cachées sous un épais camouflage. Nous espérons qu'il y aura bien plus de différence stylistiques entre ces deux modèles que ce que nous pouvons apercevoir à ce stade du développement de la nouvelle AMG GT.

Il est à noter que les Mercedes-AMG GT et SL reposent sur la même plateforme. Toutefois, le constructeur allemand s'est voulu rassurant et a admis que ces deux modèles s'adressaient à des publics différents. La SL est davantage destinée aux clients souhaitant rouler chevaux au vent à bord d'une voiture dynamique, tandis que la GT se veut plus sportive, elle sera donc plus à l'aise sur circuit que la SL.

Alors que les constructeurs foncent tête baissée vers l'électrification massive de toute leur gamme, Mercedes-AMG n'a pas (encore) vendu son âme au diable. La nouvelle AMG GT devrait embarquer le moteur V8 4,0 litres bi-turbo dont la puissance atteindra près de 600 ch pour la version GT 63. Quant à la GT 53, sa puissance devrait être légèrement inférieure à 500 ch. Plus tard, une Mercedes-AMG GT PHEV pourrait débarquer sur le marché avec une puissance monstre au moins semblable à celle de la Mercedes-AMG GT Black Series (730 ch).