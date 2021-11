Avec l'arrivée de la nouvelle SL, le constructeur allemand a mis fin à la Mercedes-AMG GT Roadster. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé, bien au contraire, puisqu'une seconde génération est prévue qui aura une mission distincte de la nouvelle SL. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Gorden Wagener, l'homme à la tête du design chez Mercedes à nos confrères de Road and Track.

Les Mercedes-AMG GT Coupé et SL auront des pièces en commun, mais les similitudes s'arrêteront là. Le fabricant a mis un point d'honneur pour que les deux modèles aient des tempéraments très différents. Naturellement, la Mercedes-AMG SL s'adresse davantage aux clients désireux de rouler au volant d'une voiture puissante, élégante et confortable, tandis que la GT Coupé sera plus à l'aise en conduite sportive et sur piste.

Galerie: Mercedes-AMG SL 2022

13 Photos

La seconde génération du coupé est en cours de développement, elle n'a pour l'instant pas été aperçue sur la route, ce qui signifie qu'elle ne verra pas la lumière du jour avant plusieurs mois. Les ingénieurs allemands doivent encore fabriquer les prototypes et les essayer sur route ouverte et sur circuit afin d'y apporter les ajustements nécessaires.

Galerie: Prototype Mercedes

3 Photos

Nous pensons que la Mercedes-AMG GT Coupé adoptera un design évolutif, qui lui permettra de combattre face à la Porsche 911, sa rivale directe. Il se pourrait qu'elle soit déjà apparue sur internet à travers une vidéo publiée par le constructeur lui-même et dans laquelle Lewis Hamilton rendait visite au centre de design de Sindelfingen, en Allemagne.

Les proportions de cette mystérieuse voiture correspondent en tout cas à celles de la Mercedes-AMG GT Coupé avec son long capot à l'avant pour y héberger le moteur. Ce prototype semble beaucoup s'inspirer de la Mercedes-AMG One qu'il nous tarde de voir sur la route depuis sa présentation intervenue plusieurs années en arrière.