La Classe S revue par Mercedes-AMG ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. C'est en septembre 2020 que le constructeur allemand a présenté la nouvelle génération de son vaisseau-amiral. Quelques mois plus tard, la version Maybach est arrivée, mais la variante sportive est toujours en phase de développement.

Pourtant, Mercedes y travaille depuis un certain temps puisque les premières photos espion remontent à janvier 2021. Récemment, la future S 63 a été aperçue à nouveau près du Nürburgring et, pour marquer l'occasion, nous avons essayé de l'imaginer sous sa forme définitive avec ce que nous avons déjà pu voir sur le prototype.

Un athlète en robe de soirée

Comme les autres sportives de la gamme, la Mercedes-AMG S 63 sera reconnaissable à sa calandre Panamericana avec des bandes chromées verticales. Les prises d'air ont également un dessin légèrement différent et sont plus larges pour permettre au système de freinage, plus imposant, d'être mieux refroidi.

Sur les flancs, la S 63 reçoit des jupes latérales plus prononcées avec une bande chromée et le badge AMG au niveau des passages de roue. Comme le montrent les précédentes photos espion, la partie arrière sera dotée d'un nouveau diffuseur et de quatre sorties d'échappement trapézoïdales.

La voiture aura le droit à une hauteur de caisse rabaissée de quelques millimètres par rapport aux autres versions. Comme c'est le cas pour la Classe S "de base", la suspension pourra être réglable sur plusieurs niveaux.

Une Classe S de 700 chevaux ?

En ce qui concerne le moteur, les premières rumeurs évoquent la présence d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. La Mercedes-AMG S 63 devrait être équipée d'un V8 4,0 litres bi-turbo étayé d'un moteur électrique afin de délivrer plus de 700 chevaux aux quatre roues motrices.

Nous ne savons pas encore si la S 63 adoptera la même configuration que l'AMG GT 63 S E-Performance, mais elle devrait se positionner légèrement en dessous du coupé quatre portes allemand. Pour rappel, la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance est l'AMG la plus puissante de l'histoire (en attendant la One) et développe 843 chevaux grâce aux 639 chevaux de son V8 et les 204 chevaux de son moteur électrique.

Mercedes n'ira probablement pas aussi loin, notamment parce que la batterie de 6,1 kWh ne propose que 12 km d'autonomie sur la GT 63 S E-Performance. La Classe S étant moins orientée sport, même s'il s'agit d'une AMG, la batterie devrait être plus grosse pour lui garantir plus de kilomètres en mode électrique.