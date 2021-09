Dans le monde des voitures de luxe, la Mercedes Classe S fait figure de référence. Mais si vous voulez passer dans l'ultra-luxe, il est encore possible de passer la vitesse supérieure avec une Mercedes-Maybach Classe S. Et si ce n'est pas encore suffisant pour vos envies de d'opulence et d'ostentation, alors voici la Mercedes-Maybach Classe S Edition 100.

À l'occasion du centenaire de la marque de luxe allemande, ce modèle se présente en série ultra-limitée puisqu'elle ne sera produite qu'à 100 exemplaires, et ce pour le monde entier.

Pour la rendre si spéciale, Mercedes-Maybach n'a pas tant que ça misé sur le design extérieur. On retrouve en effet les caractéristiques de la Classe S signée Maybach, notamment avec cette calandre chromée, ces jantes presque pleines en alliage argenté ou encore cette carrosserie biton avec une césure de couleur entre la ceinture de caisse et le pavillon. Sauf que les teintes sont ici très spéciales : gris Cirrus Silver en bas, et bleu Nautical Blue en haut. Sans oublier le badge "Edition 100" sur le pilier arrière.

À l'intérieur on retrouve le salon roulant de luxe que l'on connaît, avec ici encore quelques spécificités. L'empattement plus long de 17,7 cm qu'une Classe S classique permet d'offrir un grand espace aux places arrière et par exemple de permettre aux sièges arrière de s'incliner jusqu'à 43,5°. Massants, ventilés et chauffants, ils permettent aux passagers arrière de se relaxer comme en Première Classe, tandis que des écrans tactiles permettent d'afficher tout ce qui est relatif à l'infodivertissement, et d'avoir un oeil sur les données du voyage.

Parmi les spécificités intérieures, cette Classe S Edition 100 se distingue par sa sellerie en cuir qui mêle le blanc Manufaktur Crystal White et le gris Silver Grey Pearl.

À noter que chaque propriétaire reçoit une serviette portant le logo de la marque et un sac en cuir, au choix noir ou blanc. En outre, un stylo décoré de diamants et d'or 18 carats provenant directement de la collection Maybach the Peak est offert avec la voiture.

Pour en revenir à la voiture, cette Mercedes-Maybach Edition 100 embarque le V12 6.0 biturbo de la S 680, développant 612 chevaux et 900 Nm, permettant de parcourir le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes et atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement de 250 km/h.

Si Mercedes-Maybach n'a pas annoncé le prix catalogue, mais tablez déjà sur le prix de base de 234 751 € de la S 680.