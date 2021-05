Après la présentation de la Mercedes-Maybach Classe S et son V8 4,0 litres bi-turbo, la firme allemande présente aujourd'hui une déclinaison encore plus luxueuse, et pas uniquement via l'incorporation de matériaux encore plus haut de gamme, mais plutôt via l'arrivée d'un sempiternel V12 sous le capot.

Outre la motorisation, il n'y a pas de grosses différences avec le modèle doté d'un V8, hormis quelques logos sur la carrosserie qui trahissent les velléités de l'engin. Par rapport à une Mercedes Classe S classique, la calandre a été légèrement modifiée avec de nouvelles barrettes chromées verticales. Le sigle "Maybach" vient se positionner sous la traditionnelle petite étoile. La teinte bicolore présentée sur les photos fait partie des options exclusives réservées à la Mercedes-Maybach Classe S.

La voiture gagne 17,7 centimètres d'empattement par rapport à une Mercedes Classe S afin d'octroyer de l'espace supplémentaire à l'arrière pour les passagers. Les portes arrière ont même été rallongées et les fenêtres modifiées, la longueur de la berline allemande atteint 5,46 mètres au total.

Cette Mercedes-Maybach a été pensée pour les passagers arrière, ceux-ci sont donc particulièrement choyés avec non pas des sièges, mais deux vrais fauteuils à l'arrière. Les assises sont massantes, chauffantes et ventilées, et pas seulement pour le dos puisque ces fonctions s'étendent sur pratiquement tout le siège.

Parmi les autres gadgets inutilement indispensables, nous retrouvons les fameuses portes à ouverture et fermeture entièrement électrique. Il y a également un petit compartiment réfrigéré entre les deux fauteuils pour y loger, par exemple, une bouteille de champagne. Les mélomanes seront ravis de découvrir un système "Burmester High-End 4D Surround Sound", avec un résonateur intégré dans les sièges, pour un effet quadridimensionnel garanti par 30 haut-parleurs.

La Mercedes-Maybach S680 fait suite à la S650 et devrait être réservée à certains marchés comme la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne et surtout la Chine, qui est désormais le premier marché mondial de Mercedes-Maybach. Pour le moment, Mercedes-Maybach n'a donné aucune information officielle, ni même livré de communiqué de presse, seules ces photos officialisent l'arrivée du modèle. La puissance, les prix et les disponibilités devraient être connus prochainement.