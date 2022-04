L'héritage de Virgil Abloh, le célèbre créateur décédé en novembre dernier, ne se cantonne pas uniquement à l'univers de la mode. En 2021, le directeur artistique de Louis Vuitton avait lancé une collaboration avec Mercedes-Maybach, une collaboration qui a donné naissance ensuite au prototype Project Maybach et à une série très limitée de la S 680.

La marque allemande a dévoilé chaque détail de son nouveau vaisseau-amiral et a annoncé le début de la production de seulement 39 exemplaires du modèle, tous destinés au marché américain.

Virgil Abloh a travaillé sur cette spectaculaire S 680 avec Gorden Wagener, le directeur du design de Mercedes, dans les mois qui ont précédé sa mort. Le projet a vu le jour grâce à l'équipe de Mercedes Manufaktur à Sindelfingen, où sont fabriquées les voitures les plus exclusives.

La S 680 impressionne immédiatement par sa carrosserie mêlant deux teintes, le noir et le beige, avec plusieurs éléments chromés sur la carrosserie. Le contraste de couleurs est également renforcé par les jantes en alliage beige de 20 pouces et fait écho au même choix esthétique observé sur le Project Maybach présenté en avant-première en décembre dernier.

L'intérieur de cette Classe S un peu spéciale suit la même alternance de beige et de noir. Les sièges, les panneaux de porte, les accoudoirs et la partie inférieure du tableau de bord sont en cuir clair, tandis que le reste est noir. Au cœur de la Maybach se trouve le système d'info-divertissement MBUX, qui a été mis à jour avec des graphismes "encore plus luxueux", comme le définit la marque.

Sous le capot, pas de changements en revanche, nous retrouvons toujours le V12 6,0 litres de 610 chevaux et 900 Nm de couple. Le 12 cylindres garantit des performances sportives, mais sans excès, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Le prix ? Une Mercedes-Maybach S 680 débute à partir de 310 000 euros, mais cette version Virgil Abloh devrait encore être plus chère.