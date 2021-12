Le Project Maybach est plus qu'un simple concept électrique à l'allure élégante. Le design du coupé est l'œuvre du célèbre créateur de mode Virgil Abloh, décédé subitement en début de semaine. Abloh a collaboré sur la Maybach avec Gorden Wagener, chef du design chez Daimler, tout en bénéficiant d'une totale liberté de création.

Le résultat final est un étonnant modèle tout-terrain de type Safari, équipé de pneus larges, d'une galerie de toit et d'autres accessoires pour le plein air.

Le capot de la Maybach est très long, mais c'est bien plus qu'une simple surface de tôle. Il est transparent, avec des cellules solaires en dessous pour étendre l'autonomie théorique du concept. Cependant, il y a d'autres éléments de style intéressants, comme la hache intégrée dans le montant de la porte ou la boîte encastrée à l'extrémité du tableau de bord, qui semble pouvoir être emportée en randonnée. Les sièges se replient aussi complètement à plat, ce qui devrait permettre de dormir en pleine nature sans problème.

La Maybach a un aspect spectaculaire, bien que son design soit assez simple, avec des lignes droites et des arêtes vives. Mais simple ne veut pas dire ennuyeux ou inintéressant. La peinture bicolore noire et fauve contribue à ajouter un certain contraste, tandis que la cage de couleur fauve protège la surface vitrée plus bas et permet à la grande routière d'avoir une grande galerie de toit.

À l'avant, une plaque de protection et un pare-broussailles argentés, avec des feux auxiliaires, protègent la façade avant verticale, qui comporte une superbe calandre verticale. L'arrière est équipé d'une plaque de protection et d'un bouclier plat avec des feux arrière ronds.

Virgil Abloh est décédé le 28 novembre 2021 d'une forme agressive et rare de cancer appelée angiosarcome cardiaque. Il a été diagnostiqué en 2019, mais il l'a gardé pour lui. "Mercedes-Benz est dévasté d'apprendre le décès de Virgil Abloh", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué. "Nos sincères pensées vont à la famille et aux équipes de Virgil".

En l'honneur d'Abloh, Mercedes ouvre les portes du musée Rubell d'art contemporain à Miami au public aujourd'hui et demain pour présenter la nouvelle voiture. Les étudiants des écoles de design locales ont également eu l'occasion exclusive de visiter le musée.