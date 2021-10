Mercedes-Maybach GLS Edition 100

Mercedes-Maybach pousse à l'extrême l'élégance, le raffinement et la technologie des modèles les plus opulents de la firme étoilée. Pourtant, l'histoire de Maybach a été mouvementée et la marque aurait pu disparaître définitivement si Mercedes n'avait pas décidé de lui redonner vie.

Maybach célèbre cette année le centenaire de l'arrivée de son premier modèle de série, et pour l'occasion, Mercedes-Maybach présente une Classe S et un GLS Edition 100, deux séries spéciales limitées à seulement 100 exemplaires et dont le raffinement a été poussé à l'extrême.

Les deux modèles sont peints à la main avec la même teinte mêlant l'argent cirrus et le bleu nautique. La GLS reçoit des jantes forgées pleines spécifiques qui, dans le style, ressemblent globalement à ces nouvelles jantes dites "aéro" que nous voyons fleurir sur les voitures électriques. L'habitacle du Mercedes-Maybach GLS est identique à celui de la Classe S, avec un cuir spécifique blanc cristal et gris argenté nacré. Par rapport à un GLS plus "classique", ce modèle se dote d'un système d'insonorisation plus poussé.

Sous le capot, il y a quelques différences entre la Classe S et ce GLS. Quand la première hérite du sempiternel V12 de 612 chevaux, le second se "contente" d'un V8 de 557 chevaux. Un moteur, certes, légèrement moins noble que le douze cylindres, mais qui ne manque sûrement pas de punch pour autant.

Le Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic Edition 100, c'est son nom complet, sera disponible à partir de l'année prochaine. Le carnet de commandes ouvrira d'ici le quatrième trimestre de cette année, mais avec une production aussi limitée. Le GLS et la Classe S Edition 100 devraient rapidement trouver preneur, même si, en soi, on ne parle pas d'une Ferrari en édition limitée, ni même d'une Aston Martin réservée à une poignée de clients triée sur le volet.

Mercedes-Maybach prépare aussi le terrain pour ses 100 prochaines années, et cela passera évidemment par l'électrification, comme en témoigne la présentation du concept-car Mercedes-Maybach EQS au dernier Salon de Munich, un SUV 100 % électrique qui devrait pointer le bout de son nez d'ici quelques années. La marque devrait aussi prochainement s'attaquer à l'EQS, le nouveau vaisseau-amiral électrique de la firme étoilée.