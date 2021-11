L'Audi A8 L Horch fera ses débuts publics le mois prochain au Salon de l'auto de Guangzhou 2021. Mais en attendant, Audi nous a donné un aperçu de son nouveau modèle ultra luxueux. Malheureusement, cette berline n'est destinée qu'à la Chine pour le moment, obtenant le badge Horch très convoité de la marque, synonyme de luxe.

La limousine reçoit en effet une foule d'améliorations par rapport à l'A8 standard (tout juste restylée) qui l'aideront à concurrencer la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S en Asie.

L'empattement allongé permet à l'A8 L de gagner 13 cm en longueur par rapport à l'A8, mesurant au total 5,45 mètres de long. Cet espace supplémentaire entre les roues permet de disposer d'une banquette arrière spacieuse où les propriétaires passeront une grande partie de leur temps à se faire conduire. Les améliorations extérieures comprennent une peinture exclusive - un gris et un vert, des roues polies de 20 pouces et un badge spécial Horch. Les phares LED à matrice numérique et les feux arrière OLED sont tous deux de série.

Galerie: Audi A8 L Horch

11 Photos

L'Audi A8 L Horch embarque le V6 3,0 litres turbocompressé d'Audi, associé à son système hybride léger de 48 volts. De quoi développer 340 chevaux (253 kilowatts) 500 Newton-mètres de couple, ce qui devrait être suffisant puisque la berline privilégie le confort à la puissance pure. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et au système de transmission intégrale Quattro d'Audi.

L'Audi A8 L Horch intègre un système de son stéréo B&O 3D, des parfums embarqués et un système de purification de l'air par ions négatifs. Les sièges avant et arrière proposent tous deux huit modes de massage, ainsi qu'une multitude de technologies. Les sièges arrière disposent d'un écran central d'infodivertissement permettant de contrôler diverses fonctions du véhicule. On retrouve également plusieurs logos "Horch" dans l'habitacle de la voiture, comme sur l'accoudoir central arrière ou sur les coussins.

Audi dévoilera publiquement la A8 L Horch, présentée comme l'édition Horch Founder, le 19 novembre 2021.