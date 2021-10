Les crossovers sont un marché important dans l'industrie automobile moderne, et Audi pense qu'il y a de la place pour un de plus. Ces photos montrent le constructeur allemand en train de développer un autre modèle pour sa gamme. Il s'agit probablement du Q9, et comme son nom l'indique, il serait placé au-dessus des Q7 et Q8.

Les ingénieurs d'Audi ont recouvert ce gros engin de nombreux éléments de camouflage et de carrosserie pour dissimuler son design. À l'avant, il y a une calandre massive qui rappelle un peu un poisson avec la bouche ouverte. Les phares sont minuscules et occupent les coins supérieurs de la face du véhicule.

Galerie: Photos espion Audi Q9 - Octobre 2021

24 Photos

La vue de profil met en évidence la grande taille de cette Audi. Le nez est émoussé, et le profil a une forme de grosse boîte. La ligne de toit est essentiellement plate. Nous pensons qu'une fois le camouflage enlevé, les panneaux de carrosserie seront sculptés pour éviter que le modèle de luxe ne soit trop plat.

À l'arrière, un becquet recouvre la partie supérieure de la lunette arrière. La partie inférieure du hayon et le pare-chocs présentent des éléments sculptés proéminents qui ajoutent une touche visuelle à l'arrière.

Compte tenu de la taille du modèle, trois rangées de sièges sont susceptibles d'être disponibles. Cependant, il existe une tendance parmi les modèles ultra-luxueux comme la nouvelle Mercedes-Maybach GLS et le Land Rover Range Rover SV à offrir une disposition à deux rangées de sièges avec beaucoup d'espace pour les jambes des occupants arrière. Nous ne devrions pas exclure la possibilité qu'Audi fasse la même chose.

Les groupes motopropulseurs disponibles dans le Q9 sont encore un mystère. Étant donné la volonté d'Audi de réduire les émissions, une configuration hybride et/ou hybride rechargeable semble probable.

Les rumeurs laissent entendre qu'il pourrait faire ses débuts en 2022. En outre, ce véhicule porte le camouflage qu'Audi utilise pour les modèles destinés à la Chine. Il y a des rumeurs selon lesquelles la marque pourrait la vendre en Chine et aux États-Unis, mais pas en Europe.