Plus de puissance et un équipement encore plus complet pour l'Audi R8. C'est la version V10 Performance à propulsion arrière dans les carrosseries Coupé et Spyder qui a été "retouchée". Grâce aux nouvelles mises à jour, la R8 à deux roues motrices atteint le même niveau de performance que la variante à transmission intégrale quattro.

Des performances sans compromis

La supercar à moteur central est toujours propulsée par le V10 5.2 FSI. La puissance et le couple du moteur ont été dopés pour délivrer 570 ch et 550 Nm. Il s'agit d'une augmentation de 30 ch et de 10 Nm par rapport au modèle précédent, permettant à la version RWD d'atteindre les mêmes chiffres que la version à quatre roues motrices.

La vitesse maximale est de 329 km/h pour le Coupé (327 km/h pour le Spyder), tandis que le sprint de 0 à 100 km/h est annoncé en 3,7 secondes (3,8 secondes pour le Spyder). Le poids reste inchangé, le Coupé pesant 1590 kg (1695 kg pour le Spyder).

La suspension et la dynamique de conduite ont été repensées pour optimiser la gestion de la puissance. En mode Sport, l'ESP et la configuration des amortisseurs sont spécifiquement réglés pour permettre une dérive contrôlée.

Des équipements supplémentaires

L'équipement extérieur de l'Audi R8 RWD est complété par des pneus 245/30 R20 à l'avant et 305/30 R20 à l'arrière et un système de freinage avec disques carbone céramique de 482 mm. En termes de couleur, 10 coloris sont disponibles, dont le nouveau bleu Ascari métallisé, auparavant proposé exclusivement sur la version quattro.

En outre, vous pouvez ajouter le pack "R8 performance design" qui comprend un intérieur en cuir noir et Alcantara, des surpiqûres bleu Mercato et des inserts en fibre de carbone. Le cockpit comporte toujours un combiné d'instruments virtuels de 12,3 pouces et quatre modes de conduite, dont la configuration Performance qui améliore encore le son du moteur. Enfin, le tableau de bord comporte le badge "RWD" qui identifie la version de l'Audi.

Les prix pour l'Allemagne débutent à 149 000 euros pour le Coupé et 162 000 euros pour le Spyder.