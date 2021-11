Dans l'univers du très haut de gamme, les grandes berlines, voire même les limousines devrait-on dire, se livrent une féroce bataille. Mais dans ce segment, la Mercedes-Benz Classe S reste indétrônable, et les BMW Série 7 et autres Audi A8 ne sont jamais parvenues à passer devant la luxueuse berline étoilée. En 2020, à l'échelle mondiale, l'Audi A8 s'est échangée à environ 22 000 exemplaires, contre 46 000 pour la BMW et 56 000 pour la Classe S.

Et pour ne rien arranger, quand Mercedes présente une nouvelle génération de sa Classe S, ce n'est pas pour faire les affaires de BMW et d'Audi. Même si cette course à la technologie et au luxe s'est, en quelque sorte, déportée du côté de l'électrique, il n'en reste pas moins que ces grandes berlines sont toujours les porte-étendards des trois constructeurs premium allemands.

Mais, comme Mercedes avec son EQS et BMW avec sa future i7, Audi semble avoir la tête ailleurs, la tête à l'électrique haut de gamme notamment, en témoigne le concept-car Audi grandshpere présenté au dernier Salon de Munich. De ce fait, le restylage de mi-carrière de l'Audi A8 a tout d'un restylage "à l'économie", avec quelques changements, certes, mais rien de vraiment transcendant par rapport à la stature d'une A8 dans la gamme Audi.

Audi a certainement préféré investir ses précieux deniers ailleurs, pour la remplaçante de cette A8 justement, qui n'arrivera pas avant 2023. D'ici là, l'A8 continuera d'être commercialisée, et pour rester à la page, la grande berline allemande reçoit quelques nouveautés, esthétiques notamment, même si elles ne sont pas flagrantes au premier coup d'œil.

Les plus observateurs auront sans doute remarqué la présence d'une calandre légèrement différente et un remplissage inédit avec de nouvelles formes. Le bouclier a été redessiné en partie basse, tout comme celui situé à l'arrière avec l'arrivée d'une pièce chromée sur toute la largeur du véhicule. La signature lumineuse change également et les optiques avant adoptent une nouvelle forme, qui n'est pas sans rappeler celle de l'Audi A4 avant son restylage, ou encore la nouvelle Audi A3.

Comme d'habitude au moment des restylages, il y a quelques nouveautés au catalogue des jantes et des teintes, dont de nouvelles peintures mates, un choix assez étonnant dans un segment où le conservatisme est de rigueur.

Dans l'habitacle, c'est statut quo, quasiment rien ne change avec toujours la présence de trois écrans et d'une qualité de fabrication impeccable. Parmi les quelques nouveautés, nous pouvons tout de même citer la présence de nouveaux écrans à l'arrière pour les passagers, deux écrans désormais compatibles avec Android Auto et Apple Car Play. De nouveaux accoudoirs chauffants ont été installés, tandis que les fonctions de massage bénéficient de nouveaux modes.

L'Audi A8 restylée se dote d'une nouvelle finition S line visant à lui donner un look plus sportif et se confondre avec une S8, le V8 4,0 litres bi-turbo sous le capot en moins. Tout change ou presque esthétiquement parlant, avec de nouveaux boucliers plus ajourés, une calandre aux motifs différents et quelques inserts spécifiques pour l'habitacle.

L'autre nouveauté ne concerne pas le marché européen, mais chinois, puisque qu'une version encore plus luxueuse et baptisée "Horch" arrive au catalogue. Ce modèle grandit de 13 centimètres par rapport à la version L et culmine à 5,45 mètres. Il se dote d'une sellerie spécifique avec des motifs en forme de H couronné incrustés dans le cuir, d'un matelassage encore plus épais, tout comme la moquette au sol, ou encore d'un toit panoramique rallongé et d'une calandre à motifs verticaux.

Pour la petite histoire, le constructeur Horch fut fondé en 1899 par l'industriel allemand August Horch. Dix ans plus tard, celui-ci fut évincé de sa propre société suite à des querelles internes. Il décida de lancer une nouvelle société portant son nom dans un premier temps, mais qu'il dût renommer par la suite pour des raisons légales. Non sans malice, il opta pour Audi, terme latin signifiant "écoute", comme Horch en allemand. Horch et Audi furent finalement réunis en 1932, lorsque fut créé le groupe Auto Union.

L'Audi S8 de 571 chevaux passe aussi par la case restylage.

En ce qui concerne les motorisations, il n'y a pas de changements particuliers, l'A8 restylée reprend globalement les motorisations de l'ancienne. En France, nous retrouverons donc un diesel avec le 50 TDI de 286 chevaux et 600 Nm de couple. Du côté des essence, il y aura plus de choix, avec les 55 TFSI et 60 TFSI de respectivement 340 et 460 chevaux. Un moteur hybride rechargeable est aussi disponible avec le 60 TFSI-e de 460 chevaux également, tandis que la S8 et son V8 est toujours de la partie avec 571 équidés sous la pédale de droite.

Toutes ces A8 sont proposées avec la transmission intégrale et la boîte de vitesses automatique Tiptronic à huit rapports. Et en ce qui concerne les aides à la conduite, la liste est longue comme le bras, mais il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à l'ancienne version, avec toujours une quarantaine de technologies et la conduite semi-autonome de niveau 2.

Les prix de cette nouvelle A8 ne sont pas encore connus, sauf le ticket d'entrée qui est fixé à 99 000 euros. C'est légèrement en dessous du prix de base d'une Mercedes Classe S, mais qui vient tout juste de recevoir une nouvelle génération particulièrement aboutie. D'une manière générale, ce restylage ne devrait pas inverser la tendance et la hiérarchie dans le segment des grandes berlines premium, Audi préférant se concentrer sur le développement de son nouveau vaisseau-amiral, un modèle luxueux, électrique et évidemment ultra-technologique.