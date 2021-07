Attention poids lourds. En tout cas en France, la nouvelle Mercedes-Benz S 680 Guard est considérée comme telle, puisqu'elle pèse plus de cinq tonnes ! En marge du Salon de Munich qui ouvrira ses portes en septembre prochain, la firme étoilée présente en amont la version blindée de sa nouvelle Classe S, à savoir la S680 Guard, ce suffixe désignant les modèles blindés au sein de la gamme Mercedes.

Même si, esthétiquement, cette Classe S ressemble à une Classe S, cette variante Guard dispose d'une caisse construite d'origine avec des matériaux de haute résistance. C'est une petite nouveauté en soi, puisque l'ancienne Classe S Guard était à la base développée autour d'une Classe S normale avec des éléments de protection supplémentaires rajoutés.

La voiture possède un vitrage multicouche qui intègre un matériau anti-éclats, elle répond aussi à la norme de résistance aux balles VR10 de la VPAM (Association des centres d'essais des matériaux et structures résistants aux agressions en Allemagne) et au standard de protection aux explosions ERV du même organisme. La marque précise que la voiture a obtenu la note maximale aux tests, à savoir trois étoiles, sans aucun dommage relevé sur les mannequins.

Les équipements spécifiques sont nombreux par rapport à une Classe S classique, la S680 Guard est notamment équipée d'une arrivée d'air frais en cas de fumée ou de gaz, de pneumatiques développés par Michelin spécifiquement conçus pour parcourir jusqu'à 30 kilomètres en étant à plat, d'un extincteur automatique ou encore d’actionneurs de portes renforcés et de lève-vitres hydrauliques. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, un second dispositif de fermeture des fenêtres est de la partie si le système électrique principal est hors-service.

Sous le capot, pas de place pour l'électrification, bien au contraire, puisque nous retrouvons un V12 6,0 litres bi-turbo, directement emprunté à la Mercedes-Maybach S680. Avec ses 612 chevaux et 830 Nm de couple, le tout transmis aux quatre roues via une transmission intégrale 4Matic (renforcée à cause du poids du véhicule), les performances ne sont pas extraordinaires, mais suffisantes pour extirper rapidement les cinq tonnes du véhicule en cas d'incident. Précisons tout de même que 69 % du couple est envoyé aux roues arrière, non pas pour s'amuser à glisser à chaque virage un peu serré, mais pour l'équilibre général de l'auto.

La S680 Guard peut disposer de toutes les options classiques d'une Classe S, en dehors du toit ouvrant pour d'évidentes raisons de sécurité. La contenance du coffre change également et passe à 390 litres en raison de la cloison blindée qui le sépare de l'habitacle.