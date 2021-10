L'avenir de l'Audi R8 est en suspens, à l'heure de l'électrification massive, nous ne savons pas si la R8 sera enterrée ou si elle s'adaptera au nouveau monde via une motorisation différente. Audi ne nous aide pas beaucoup, aux dernières nouvelles, aucune Audi R8 "n'est dans les cartons", et tous les indicateurs semblent montrer que la supercar à moteur central ne sera pas renouvelée telle quelle.

Voilà que de nouvelles informations provenant d'Allemagne annoncent l'arrivée d'une nouvelle génération de la sportive à horizon 2023. C'est le magazine Auto Bild qui a rapporté cette nouvelle, et indique que le V10 pourrait être remplacé par un V8, soit un retour en arrière pour la sportive.

En effet, l'Audi R8 était auparavant équipée d'un V8, mais il a été remplacé par un V10 atmosphérique. En 2023, la supercar pourrait faire machine arrière, et adopter le V8 4.0 L bi-turbo que l'on retrouve par ailleurs sous le capot de l'Audi RS 6 Avant. La puissance de ce moteur serait revue à la hausse, pour atteindre les 700 ch grâce à une assistance électrique. Auto Bild précise qu'une version purement électrique pourrait naître, mais rien n'est pour le moins sûr.

Audi R8 e-tron (2015)

Cela serait tout de même assez étonnant de la part d'Audi de rétropédaler, mais rien n'est impossible. Bon nombre de supercars sont motorisées par un V8, à l'image des Ferrari et McLaren. Une chose est sûre, l'association du thermique à l'électrique permettra à la R8 de gagner en puissance et de devenir plus puissante que jamais. Quant à la version électrique, elle a déjà existé mais n'a pas connu grand succès avec moins de 100 exemplaires écoulés. Il faut croire que cette Audi R8 e-tron est née trop tôt, Audi pourrait retenter l'expérience maintenant que le marché est prêt.

À noter que la Lamborghini Huracan sera remplacée en 2024 comme annoncé par le constructeur au taureau. Toutefois, son patron n'a pas souhaité confirmer le maintien du V10 et n'exclut pas le fait que cette motorisation puisse être remplacée par un V6 hybride.