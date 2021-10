BMW travaille d'arrache-pied à la préparation de la prochaine génération de la Série 7 et les espions de Motor.es ont réussi à s'approcher d'un prototype camouflé de la luxueuse voiture. Il est encore très maquillé, mais les phares sont un peu plus visibles qu'auparavant, ce qui nous permet de mieux voir leur forme. Oui, la Série 7 semble avoir des phares en deux parties.

Le feu principal est monté plus bas, sur le pare-chocs avant, et semble comporter deux modules d'éclairage pour les feux de croisement logés dans un rectangle. Le look de cette génération s'annonce très tranchant, et nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que la plaque d'immatriculation est inhabituellement basse, tout en bas du pare-chocs. Les véhicules d'essai précédents ne la plaçaient pas aussi près de la route, nous nous demandons donc à quoi cela peut bien servir.

Galerie: Photos espion BMW Série 7 - Octobre 2021

10 Photos

Le bouclier avant semble considérablement plus pointu et plus bas qu'auparavant, à la manière de la Série 8 E31, tandis que le profil latéral révèle des poignées de portes affleurantes. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ces "poignées" blanches sont fausses puisqu'il ne s'agit que d'autocollants.

L'arrière de la voiture présente des zones visibles qui révèlent la véritable couleur du véhicule, un bleu foncé que l'on peut également remarquer dans les coins supérieurs du pare-chocs avant. Les feux arrière ont un design enveloppant et se poursuivent sur les côtés de la voiture. Ils se rejoignent probablement au milieu du hayon, car le prototype donne l'impression de cacher une barre de feux à LED.

BMW utilisera une configuration actualisée de sa plateforme CLAR pour la prochaine Série 7, dont les motorisations essence, diesel, hybride rechargeable et entièrement électrique ont déjà été confirmées. Le V12 sera retiré, mais vous pouvez être sûr que les ingénieurs ont trouvé un moyen de remplacer le doux 6,6 litres biturbo de la M760i par quelque chose d'aussi bon.

Non seulement l'extérieur subira d'importants changements, mais l'habitacle aussi. La nouvelle Série 7 recevra le dernier iDrive 8 de BMW avec des écrans côte à côte incorporés dans un seul boîtier légèrement incurvé. Alors que la nouvelle Série 2 Active Tourer a perdu le bouton iDrive, des photos de l'intérieur de la voiture haut de gamme du constructeur allemand ont révélé que le cadran était toujours là.

Le camouflage devrait être retiré au cours de l'année prochaine, probablement après le lifting de mi-cycle de la Série 3 et avant la prochaine Série 5, prévue probablement en 2023.