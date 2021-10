On ne vous apprend rien en écrivant ce qui suit, la Mercedes-Benz Classe E est la petite sœur à la Mercedes-Benz Classe S. Bien qu'elles soient esthétiquement très proches, la Classe S est plus grande, et surtout, plus luxueuse (elle est aussi bien plus chère). La berline à l'étoile et concurrente des BMW Série 7 et Audi A8 existe même en version Mercedes-Maybach.

Elle est équipée d'un V12 et s'adresse à une clientèle de niche, forcément très aisée, et capable de dépenser des centaines de milliers d'euros pour rouler à bord d'une voiture de prestige du même pedigree qu'une Rolls-Royce. La Classe E ne bénéficie pas d'un tel traitement, mais pour y remédier, un préparateur chinois a trouvé la solution.

Sur Alibaba, une société du nom de Carbest propose un kit pour transformer votre Classe E en Mercedes-Maybach. Tout y est, que ce soit les boucliers avant et arrière, la calandre, le diffuseur, les canules d'échappement, ainsi que tous les éléments chromés. Cerise sur le gâteau, ce kit ne coûte que 1100 dollars, soit un peu plus de 1000 euros !

Les jantes et la peinture bicolore restent toutefois à la charge du client, qui doit prévoir un budget supplémentaire pour que sa Mercedes-Benz Classe E ressemble comme deux gouttes d'eau à la Mercedes-Maybach Classe S. Bien entendu, les plus attentifs s'apercevront de la supercherie, à commencer par le gabarit de la voiture et par son intérieur franchement moins luxueux qu'une véritable Mercedes-Maybach.

Avant de vous précipiter d'acheter ce kit, sachez qu'il ne peut être installé que sur les Mercedes-Benz Classe E commercialisées entre 2016 et 2020 (avant restylage). Il n'est donc pas adapté à la Classe E restylée présentée il y a quelques mois.

Pour votre information, en France, la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S démarre à partir de 189 200 €. Quant à la Classe E, il est possible d'en trouver en occasion aux alentours de 50 000 €, il y a donc un gros écart de prix, ce kit est peut-être une bonne affaire ?

L'une des premières Mercedes Classe E transformée en Maybach a été aperçue en Inde. La voici en photo, et le moins que l'on puisse dire, est que le rendu final n'est pas mal du tout. N'est-ce pas ?