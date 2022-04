La SL n'est plus un produit Mercedes-Benz, mais un produit Mercedes-AMG. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, la SL ayant toujours eu une vocation plus ou moins sportive et liée au plaisir de conduire.

La Mercedes-AMG SL n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une "voiture 2022", notamment en Europe, où les normes sont de plus en plus restrictives. Néanmoins, Mercedes-AMG compte encore tirer profit au maximum de ses motorisations thermiques et de son illustre V8 4,0 litres bi-turbo.

C'est sous cette motorisation que le SL est disponible, avec le SL 63 et le SL 55 qui développent respectivement 585 et 476 chevaux et un couple de 800 et 700 Nm. En termes de performances, la version 63 abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteint 315 km/h, tandis que le second nécessite 3,9 secondes en accélération et sa vitesse de pointe est de 295 km/h.

C'est le modèle 63 qui est lancé en premier en France, avec un ticket d'entrée de 190 750 euros, sans les options et sans le malus maximum de 40 000 euros. Néanmoins, la dotation de série est plutôt complète, avec les jantes de 20 pouces, le cuir Nappa, le système Hi-Fi Burmester, l'écran central inclinable de 11,9 pouces, le chauffage de nuque, le volant chauffant ou encore l'affichage tête-haute.

Plus tard, comme on l'attendait, la Mercedes-AMG SL sera également proposée dans une version hybride rechargeable produite en collaboration avec la division E-Performance, qui est responsable de la partie électrifiée des voitures de sport.

Aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué pour cette version, mais on peut imaginer que le moteur sera étroitement dérivé de celui de la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance présentée au dernier Salon de Munich, avec ses 843 chevaux et 1470 Nm de couple en cumulés.