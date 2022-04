Il nous t'attarde de découvrir les versions Mercedes-AMG de la nouvelle Classe C. L'attente semble (presque) toucher à sa fin puisque le constructeur d'Affalterbach a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle nous découvrons avec joie une partie de la face avant.

Cette vidéo n'a pas de son, nous ne pouvons donc pas entendre le son moteur lors du démarrage. Cela n'est peut-être pas anodin, car les bruits de couloir rapportent que cette nouvelle Mercedes-AMG sera électrifiée. Si c'est le cas, cette séquence vidéo ne présente donc aucune anomalie. Si la piste audio est absente, c'est parce que la berline sportive démarre en mode électrique.

Mercedes-AMG n'a pas révélé l'identité de ce modèle. Nous pensons voir la C 43 AMG et non pas la C 63 AMG qui, on l'espère, aura un design bien plus agressif à la hauteur de son pedigree. Veuillez noter que le nom C 43 AMG n'est pas officiel, des rumeurs indiquent que cette version prendra le nom de C 45 AMG, ou encore, de C 53 AMG.

Dans tous les cas, ne vous attendez pas à voir un moteur à six ou huit cylindres sous son capot. Cette version sera bien motorisée par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres comme l'a affirmé le fabricant. Sans aucune forme d'hybridation, ce moteur développe 310 kW, soit l'équivalent de 421 ch. C'est bien plus que l'actuelle Mercedes-AMG C 43 équipée d'un V6 3,0 litres biturbo de 390 ch.

Galerie: Photos espion - Mercedes-AMG C 43 et C 53 break

18 Photos

La publication de Mercedes-AMG n'apporte pas plus de détails. Le constructeur s'est simplement contenté d'écrire de rester à l'écoute, car d'autres informations seront dévoilées prochainement. Il est très probable que la nouvelle Mercedes-AMG C 63 suive cette année. La sportive et concurrente de la BMW M3 n'a pas tous ses cylindres. En effet, elle aussi sera motorisée par le quatre cylindres e-turbo de 2,0 litres, mais il est certain qu'il sera épaulé par un moteur électrique. Attendez-vous à ce que sa puissance avoisine les 600 ch.