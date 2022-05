Prenez les Mercedes-Benz Classe C et Classe E, ôtez leurs portes arrière, mélangez-les et vous obtiendrez la CLE. Vous avez sans doute remarqué que la Classe C de nouvelle génération n'existe ni en coupé ni en cabriolet. Ce sera également le cas de la prochaine Classe E, et pour cause, le constructeur à l'étoile veut faire le ménage dans sa gamme et simplifier son offre.

La Mercedes-Benz CLE remplace donc quatre modèles différents, et d'après nos informations, elle existera aussi bien en coupé qu'en cabriolet. Nos photographes ont déjà croisé sa route, et c'est d'ailleurs grâce à leurs photos que nous avons réussi à imaginer le design de cette Mercedes-Benz CLE. Nous avons illustré la déclinaison cabriolet, qui à première vue, ressemble à la nouvelle Mercedes-AMG SL.

En réalité, la CLE a un capot moins long et des feux complètement différents. Elle n'a pas l'allure d'une GT comme la sportive de Mercedes-AMG. Vous remarquerez également que son bouclier est légèrement différent, mais il ne ressemble toutefois pas à celui de la Mercedes-Benz Classe C dans sa finition AMG Line.

Au début du mois, nous avons publié les photos de la Mercedes-AMG CLE 63. Comme indiqué dans cet article, et contrairement à la Mercedes-AMG SL, la CLE 63 n'aura pas le droit au moteur V8. Tout comme la future Mercedes-AMG C 63, elle devra se contenter d'un moteur quatre cylindres hybride qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer puisque sa puissance sera supérieure à 500 ch.

Galerie: Photos espion : Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet

12 Photos

Les dimensions de la CLE seraient comprises entre ceux la Classe C (4,75 mètres) et de la Classe E (4,92 mètres). Le coupé-cabriolet devrait donc mesurer 4,83 mètres, ce qui correspond à la longueur de la Classe E coupé actuelle. Le nouveau modèle de la marque à l'étoile se placera entre les CLA et CLS, aucune version "Gran Coupé" comme BMW avec sa Série 4 n'est prévue. Tout comme la nouvelle SL, le cabriolet devrait avoir une capote en toile. La présentation de la CLE pourrait intervenir vers la fin de l'année avant d'être commercialisée l'année prochaine.