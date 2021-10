La gamme Mercedes est aujourd'hui tentaculaire, avec de nombreux modèles présents dans chaque recoin de chaque segment, en version coupé, cabriolet ou avec un coffre... Sans oublier les versions hybrides rechargeables de chaque variante, dynamiques ou encore vraiment sportives. Une pluralité de modèles qui permet à Mercedes d'inonder le marché et de répondre à la demande de 99 % des clients.

Sauf qu'après ces années fastes, Mercedes souhaite réaliser quelques économies et recentrer ses investissements dans la recherche et le développement, notamment en raison de la transition énergétique et des coûts que cela engendre. Pour cela, la firme étoilée devrait bientôt faire le ménage dans sa gamme compacte, mais aussi au niveau supérieur, et notamment du côté de ses berlines et de leurs variantes.

Si la Mercedes Classe E a encore le droit à son coupé et à son cabriolet, ce n'est plus le cas de la nouvelle Classe C. À termes, les coupés et cabriolets Classe E disparaîtront pour laisser place au nouveau CLE, un modèle proposé en coupé et en cabriolet qui viendra faire la liaison entre la gamme Classe C et Classe E. Nos photographes espion ont, pour la première fois, eu la chance de croiser le premier prototype du futur CLE, un prototype qui réalisait quelques tests du côté du Nürburgring.

Selon nos premières informations, les dimensions du CLE seraient comprises entre la Classe C (4,75 mètres) et la Classe E (4,92 mètres). Cela devrait correspondre aux 4,83 mètres de la Classe E coupé actuelle. Dans la gamme, le CLE prendra place entre le CLA et le CLS, même si le CLE ne sera disponible qu'en coupé et en cabriolet. Mercedes n'aurait pas prévu de version "Gran Coupé" comme peut le faire BMW avec sa Série 4.