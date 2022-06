La BMW M3 Touring n'a été présentée que récemment. Depuis, elle fait parler d'elle en enregistrant un record sur le circuit allemand du Nurburgring et en devenant la voiture de sécurité officielle du MotoGP. Cela a été annoncé lors du Festival of Speed de Goodwood, où la BMW M3 Touring s'est illustrée sur la piste avec tous les accessoires M Performance.

Le break bénéficie d'une lame avant en fibre de carbone et d'appendices de chaque côté du bouclier. L'arrière reçoit également un extracteur d'air en carbone ainsi que quatre sorties d'échappement digne d'une artillerie. Cet échappement était déjà disponible pour les M3 et M4. Cette BMW M3 Touring reçoit également une livrée très spéciale en reprenant les couleurs et les logos de la division BMW M qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

La voiture de sécurité de plus de 500 ch s'équipe de tous les éléments essentiels pour mener à bien ses missions. Dans l'habitacle, même si BMW M n'a pas publié de photos, il explique que sa sportive est équipée de sièges Recaro et de ceintures de sécurité à quatre points.

Sous le capot, pas de changement en revanche. On retrouve encore et toujours le six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée développant la puissance suffisante de 510 ch et 650 Nm de couple. La Safety Car est dotée d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à huit rapports.

Cette voiture ne roulera pas avant le mois d'août prochain. Le championnat MotoGP ne débutera en effet que dans plusieurs semaines à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour les clients désireux de s'offrir le break familial de BMW M, ils pourront commander leur bijou à partir du mois de septembre. Ils ne seront livrés que bien plus tard car le constructeur allemand prévoit de lancer la production au mois de novembre.

En vérité, il est rare de voir la Voiture de sécurité en MotoGP : l'auto est surtout présente dans le but de réaliser des tours de reconnaissance entre les différentes séances des championnats se produisant sur chaque épreuve (MotoGP, Moto2, Moto3) et permet également de disposer d'une option d'assistance en piste rapide et efficace en cas d'accident lourd ne pouvant être géré immédiatement par le personnel de piste se trouvant aux abords des circuits.

Récemment, la voiture de sécurité du MotoGP a aussi beaucoup été employée pour prendre connaissance des conditions de piste en temps réel en cas de précipitations : en effet, le MotoGP est une discipline dans laquelle la sécurité est cruciale et la compréhension de l'adhérence ainsi que les moindres fluctuations des conditions de roulage sont primordiales pour préserver l'intégrité des pilotes qui risquent leur vie sur deux roues.

Le championnat MotoGP est actuellement dominé par le Français Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha factory défend son titre mondial acquis la saison dernière -le premier d'un pilote français dans l'Histoire du MotoGP- et a récemment connu quelques excellentes courses, à l'image de la dernière en date, où l'un de ceux qui étaient présenté comme son grand rival pour la couronne (Francesco Bagnaia, Ducati factory) a été victime d'une nouvelle chute et a enregistré un résultat vierge.

Solide également le samedi dans l'exercice des qualifications, Fabio Quartararo est en tête du classement BMW M, lancé à l'initiative du constructeur bavarois, qui récompense le meilleur performer en qualifications sur l'ensemble de la saison. Le pilote obtenant le plus de points sur le barème établi le samedi aura la chance de remporter une surpuissance machine allemande au terme de la saison.