Les salons de l'automobile traditionnels sont progressivement tombés en désuétude, principalement parce que ces événements sont devenus chers et peu rentables pour les constructeurs. Comme son nom l'indique, le Goodwood Festival of Speed n'est pas un salon traditionnel en soi, mais plutôt un festival destiné à célébrer l'automobile.

Toutefois, les dernières éditions ont montré que de plus en plus de constructeurs choisissent de présenter leurs nouveaux modèles au public au sein de ce lieu magnifique du West Sussex.

La célèbre course de côte se poursuit chaque année, et l'édition 2022 s'annonce comme un excellent mélange de voitures classiques et modernes. En collaboration avec les organisateurs du Goodwood Festival of Speed, nous vous ferons vivre tout ce qui se déroulera pendant les quatre jours de l'événement.