Aston Martin V12 Vantage

Après le DBX 707, Aston Martin dévoile un autre modèle surpuissant en présentant la toute dernière V12 Vantage. Pendant près d'un an, nos photographes espion ont joué au chat et à la souris avec le prototype, jusqu'à sa révélation aujourd'hui.

Vous avez ainsi sous vos yeux la Vantage la plus puissante de l'histoire, avec un V12 5,2 litres bi-turbo améliorant le rapport poids/puissance de plus de 20 % par rapport au modèle doté d'un V8.

Avec une puissance de 700 chevaux à 6500 tr/min et un couple de 753 Nm à partir de 1800 tr/min, la fiche technique de cette nouvelle V12 Vantage impressionne. Avec 385 ch/tonne, la nouvelle Vantage pèse "seulement" 1795 kilos après une petite cure d'amincissement. Les ingénieurs ont eu recours à du carbone, beaucoup de carbone même, notamment au niveau du bouclier avant, du capot, des ailes avant et des bas de caisse. À l'arrière, le couvercle de coffre et le bouclier sont également en fibre de carbone.

Le régime ne s'arrête pas là, puisque la batterie est désormais plus légère et un nouvel échappement en acier inoxydable a été ajouté. Il permet de gagner 7,2 kilos par rapport à la V8 Vantage et a été spécialement réglé pour produire une sonorité en adéquation avec le pedigree du modèle. Les ingénieurs d'Aston Martin ont équipé la voiture de freins carbone-céramique de série, réduisant ainsi le poids de 23 kilos par rapport aux freins en acier de la V8 Vantage.

Enveloppées de pneus Michelin Pilot 4S, les nouvelles jantes en alliage de 21 pouces sont non seulement superbes, mais elles permettent également de gagner 8 kilos sur la balance. De série, les pneus mesurent 275/35 R21 à l'avant et 315/30 R21 à l'arrière. Ces nouvelles jantes sont logées sous des ailes plus musclées, la V12 Vantage a été élargie d'environ 40 millimètres avec des voies plus large.

La voiture génère 204 kilos d'appui à sa vitesse maximale, soit 322 km/h. Aston Martin précise que le 0 à 100 km/h est abattu en 3,5 secondes. Toute cette puissance est transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte automatique à huit rapports et d'un différentiel à glissement limité mécanique monté sur l'essieu arrière.

La voiture est aussi dotée d'une nouvelle suspension adaptative, avec des barres antiroulis, des ressorts et des amortisseurs revus. Par rapport à une Vantage normale, la V12 dispose de ressorts avant 50 % plus rigides et de ressorts arrière 40 % plus rigides.

Pour ceux qui veulent profiter du V12 avec une once de confort, la firme de Gaydon propose un Pack Confort optionnel avec, entre autres, une série de bagages sur-mesure, une housse ou encore un tapis de coffre.

Déjà épuisée, l'Aston Martin V12 Vantage sera limitée à 333 voitures seulement et les premières livraisons aux clients sont prévues pour le deuxième trimestre 2022.