À l'aube de la fin de l'ère des moteurs thermiques, Aston Martin pourrait devenir le dernier détenteur de moteurs V12 de série. Alors que de nombreux constructeurs automobiles haut de gamme annoncent la fin de ces moteurs dans quelques années seulement, Aston Martin prévoit de conserver son douze cylindres aussi longtemps que possible. Mais même cette histoire d'amour ne peut pas durer éternellement.

S'adressant aux journalistes avant le lancement du nouveau DBX707, Tobias Moers, PDG d'Aston Martin, s'est montré nostalgique à propos du V12 de la société.

"Cela dépend de la réglementation. Nous ne créerons pas un nouveau V12, c'est certain. Nous allons mettre à jour le bloc déjà existant, mais d'ici 2026 ou 2027, nous devrons l'abandonner. Une version électrifiée ? Ce n'est pas hors de question."

Galerie: New Aston Martin V12 Vantage RS Spy Shots

23 Photos

Les réglementations qu'il mentionne sont les prochaines normes d'émissions Euro 7 pour l'Europe, qui devraient entrer en vigueur en 2025. Ces exigences strictes excluent essentiellement tout moteur V12 à aspiration naturelle à haut rendement pour la production. M. Moers a expliqué que le cycle de vie de nombreux constructeurs automobiles équipés de V12 se termine vers 2024 ou 2025, ce qui correspond au calendrier de la norme Euro 7.

"Pourquoi devrions-nous nous en débarrasser pour l'instant ?", a déclaré M. Moers. "Vous avez des aficionados du V12, mais vous allez voir une gamme différente à l'avenir pour le V12. Existe-t-il encore au-delà de 2026 ? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Avec Euro 7, le V12 s'arrête de toute façon. Mais gardez-le en place sur une voie parallèle, faites-le monter en puissance avec l'électrification. Pourquoi pas ?"

Bien sûr, la folle Aston Martin Valkyrie est équipée d'un V12 de 6,5 litres provenant de Cosworth. Il y a aussi la prochaine V12 Vantage, qui sera "le dernier descendant de sa lignée", selon le site Web d'Aston Martin. Alors profitez-en tant que ça dure, mais malheureusement, la durée de vie du V12 se mesure désormais en années et non plus en décennies.